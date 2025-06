Rocío Marengo confirmó su embarazo y contó la reacción de Eduardo Fort: “Quedó en shock”

La actriz reveló que espera su primer hijo junto al empresario, tras años de intentarlo con tratamientos de fertilidad. “Mejor papá no le puede haber tocado”, aseguró.

Hoy 19:40

Este lunes, Rocío Marengo confirmó que está embarazada y lo hizo con mucha emoción. En diálogo con Intrusos (América), la actriz brindó detalles del momento en que le comunicó la noticia a su pareja, Eduardo Fort, con quien está en pareja desde hace más de una década.

“Eduardo también lo buscó un montón. Él hizo mucho de este tratamiento y cuando le dije que estaba embarazada, quedó en shock. Me decía que no y yo ‘sí, te juro, estoy embarazada’. Relindo”, relató conmovida en la charla con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Y agregó con admiración: “Estoy al lado de un buen papá. Estoy orgullosa. Mejor papá no le puede haber tocado y mejor compañero de vida”.

Durante la entrevista, Marengo también se refirió al recordado estallido que tuvo en Bailando 2021, cuando expresó su frustración por la dificultad de formar una familia. “La mujer tiene más aguante del que creen. Cuando parece que va a largar la toalla, no lo hace”, explicó con humor.

La actriz recordó los momentos más difíciles del proceso: “Con Edu como pareja tenemos muchos años. Siempre quisimos una familia, pero después se hizo complicada la búsqueda. Tuve que acompañar a Edu en muchas etapas”.

Sobre los tratamientos, destacó el apoyo incondicional de su pareja: “Este tratamiento otro hombre no lo hubiese aguantado como lo aguantó él. Por ejemplo, mis cambios de humor. Yo creí que no me habían afectado las hormonas”, dijo entre risas.

Marengo y Fort llevan once años juntos y ahora celebran la llegada de su primer hijo, luego de un camino lleno de esfuerzo y amor compartido.