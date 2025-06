Daniela Celis blanqueó por primera vez el verdadero motivo de su separación con Thiago Medina

En un stream, la exparticipante de “Gran Hermano 2022″ se sinceró sobre el final de su relación con el padre de sus gemelas.

Hoy 17:35

A principios de mayo, Daniela Celis y Thiago Medina confirmaron su separación. Más de un mes después, la exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) blanqueó el verdadero motivo por el que finalizaron el vínculo.

En el stream de Martín Cirio, la influencer contó: “Creo que un poco nos separamos por ese motivo, como no cog... tanto, él fue sincero conmigo y me dijo: ‘yo quiero tener relaciones sexuales. La verdad, no quiero cag... porque no quiero engañarte, pero si no estamos juntos, prefiero separarme y estar con otras personas’”.

“‘O estamos juntos, o no estamos, nos separamos, y estoy con otras personas. No quiero cag...’”, recordó Dani sobre las palabras del joven de González Catán.

Luego, Celis explicó que le pidió por favor a su pareja que hiciera cualquier cosa, menos serle infiel, y él cumplió. “Habla bien de su palabra”, destacó.

“Él quería co... todos los días... yo era así, por eso también matcheamos, nunca en mi vida co... tanto. 8 o 7 veces al día, por todos lados de la casa, todos transpirados los dos, no podíamos respirar, vivíamos co..., tomábamos agua y cog... así era nuestra vida... ¿y que pasó? Quedé embarazada, obviamente, después de todo eso", añadió.

Por último, Pestañela reveló cómo fueron manejando el tema de la intimidad: “Primero dijimos un día sí, un día no, después cada dos días, después una vez por semana y después una vez al mes, y ya no le gustó un cara...”.