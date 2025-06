“Me parece que va a ser reelecto”: Moria Casán opinó del gobierno de Javier Milei

La actriz se refirió a un posible segundo mandato del economista de La Libertad Avanza.

Hoy 08:02

El jueves por la noche Moria Casán estuvo invitada a un evento para celebrar a la comunidad LGBTQI+. En este contexto, los medios se presentaron en la puerta del salón para tener la palabra de La One, quien habló acerca de los Martín Fierro de Teatro, el galardón que se llevó a su casa y también de la coyuntura política del país y del presidente Javier Milei.

Todo comenzó cuando uno de los movileros le consultó si iría a visitar a Cristina Fernández de Kirchner durante los seis años que esté presa y la diva fue tajante: “No, no, no. Yo no hablo de política, no habló del presidente, no habló de nada”. Y agregó: “Yo vivo en este país, me flexibilizo y adapto a las circunstancias y creo que tengo para adaptarme a las circunstancias actuales siete años más, que es lo que va a estar este gobierno”.

Este comentario al pasar no pasó tan inadvertido y la repregunta no tardó en llegar. Y la actriz de Brujas se mostró segura en su contestación. “¿Vos decís que (Milei) va a ser reelecto?“: “Sí, me parece que sí”, replicó la actriz de Brujas. Si bien todavía faltan poco más de dos años para las elecciones presidenciales, la exvedette dejó en claro que cuando se lleven a cabo siente que hay grandes posibilidades de que Milei siga ocupando el sillón de Rivadavia.

Cabe recordar que Moria se encuentra en pareja con Fernando Pato Galmarini, histórico dirigente político del peronismo, padre de Malena y suegro de Sergio Massa, quien perdió ante Milei en el último balotaje presidencial. Dos semanas antes de las elecciones de octubre de 2023, La One dejó en claro su apoyo a Massa: “¡Hola gente! ¿Cómo están? Los invito a que banquemos a Sergio Massa, que se lo merece por su resiliencia, por su capacidad en el debate y hasta el momento de elección. Vamos que ganamos”, cerró la actriz en un video difundido por las redes.