Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Milei: “Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes”

Lo hizo en un posteo en la red social X. “¿Seguís pensando que los que se llevaban los dólares afuera ‘eran héroes contra la casta’? Mirá que ahora el Presidente sos vos y se la siguen llevando igual”, advirtió.

Hoy 17:42

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei por la política económica del Gobierno y la salida de dólares del sistema financiero y lo llamó “boludo”.

“Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”, escribió CFK en su cuenta de X desde su casa en San José 1111, donde cumple la pena de prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad.

Fernández de Kirchner, dos veces presidenta argentina, insultó a Milei al decirle: “Ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida".