Estados Unidos condenó las amenazas de Irán contra el argentino Rafael Grossi: “Son inaceptables”

Marco Rubio, secretario de Estado, instó a que el régimen de Teherán garantice la seguridad del personal del organismo de Energía Atómica.

El secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, condenó las amenazas de Irán contra el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi. "Los llamamientos en Irán para la detención y ejecución del Director General del OIEA, Grossi, son inaceptables y deben ser condenados", se pronunció el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

"Apoyamos los esfuerzos críticos de verificación y control del OIEA en Irán y felicitamos al Director General y al OIEA por su dedicación y profesionalidad. Pedimos a Irán que garantice la seguridad del personal del OIEA", sigue el mensaje del funcionario de Trump.

Las declaraciones de Rubio se produjeron luego de que el Consejo de Guardianes de Irán aprobara un plan para que la República Islámica suspenda la cooperación con el OIEA. Solo queda la firma del presidente del país, Masud Pezeshkian, para hacer efectiva esta medida.

El plan aprobado por el Parlamento implica prohibir la entrada del OIEA en Irán y expulsar a todos sus inspectores. Además, la agencia estatal nuclear iraní tendrá prohibido compartir información o informes sobre el programa nuclear iraní con el organismo internacional.

Consultado sobre este tema, Grossi señaló que le preocupaba "muchísimo" la suspensión de la cooperación con el OIEA. "La presencia del organismo en Irán no es una especie de gesto de generosidad, es una responsabilidad internacional. Irán es miembro del Tratado de No Proliferación y, por tanto, debe contar con un sistema de inspección. Y no se puede suspender unilateralmente [esta obligación], así que espero que no sea el caso, porque si lo fuera, estaríamos al borde de una nueva crisis", le dijo a RFI.

En esa entrevista, Grossi también reconoció que "hay cierta tensión [con Irán] en este momento. Hay voces políticas en Irán que creen que la agencia no ha sido imparcial". El gobierno iraní cree que el organismo no condenó los ataques israelíes contra las instalaciones nucleares del país.