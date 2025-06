Dalma Maradona, tras la renuncia de la jueza Makintach: “La búsqueda de justicia por mi papá no va a parar”

En medio del escándalo que provocó la salida de Julieta Makintach del Tribunal Oral Criminal N°2, la hija del Diez reafirmó el compromiso de su familia con el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Hoy 21:44

Dalma Maradona rompió el silencio luego de la renuncia de Julieta Makintach como jueza del TOC N°2 de San Isidro, en el marco del juicio por la muerte de su padre. En diálogo con Radio Con Vos, la actriz se refirió al impacto de esta decisión en la causa y al nuevo proceso judicial que se aproxima.

“Todo es muy terrible, pero la búsqueda de justicia no va a parar. Vamos a estar disponibles con todo lo que eso implique, volver a declarar o lo que sea”, afirmó Dalma, visiblemente conmovida pero firme en su postura.

También se refirió a la posibilidad de que los acusados cambien sus estrategias de defensa: “Lo que me da más pena es que ahora tienen otra oportunidad para redefinir lo que ya dijeron y lo van a decir de otra manera”, advirtió.

Dalma recordó cómo fueron señaladas al inicio de la causa: “Al principio éramos las locas que querían la plata de mi papá y después, con los audios que salieron a la luz, se empezó a ver que no era así y que hacía meses no podíamos llegar a él. Al final, muchas cosas quedaron al descubierto”.

Tras la renuncia de Makintach por su aparición en un documental, los jueces Roberto Gaig, Alejandro Lago y Alberto Ortolani fueron designados para llevar adelante el nuevo juicio. La ahora exmagistrada enfrentaba una denuncia del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien la acusó de mal desempeño e irregularidades durante su intervención en la causa.

“No podemos creer cómo esta persona se está inculpando a ella misma. No va a volver a suceder eso”, dijo Dalma en referencia a Makintach, y concluyó: "Nada me va a devolver a mi papá, pero ojalá que tenga la justicia que se merece”.