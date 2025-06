Cristiano Ronaldo y una fuerte defensa a la Liga de Arabia Saudita: "No saben nada de fútbol"

El delantero portugués, quien renovó con Al Nassr, afirmó que la liga está entre las cinco mejores del mundo.

Hoy 00:43

Cristiano Ronaldo puso fin a las especulaciones sobre su futuro y confirmó su continuidad en Al Nassr, firmando la renovación de su contrato por dos temporadas más con el club saudí. El delantero portugués reafirmó su compromiso con la Liga de Arabia Saudita, a la que elogió con contundencia y defendió de las críticas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Seguimos mejorando, pero creo que en este momento estamos en el top five”, afirmó el capitán de la selección portuguesa en una entrevista con el sitio oficial de Al Nassr. Y agregó: “Mostramos en los últimos dos años lo suficiente para que la liga siga subiendo, estoy feliz porque sé que la liga es muy competitiva”.

El exjugador de Real Madrid y Manchester United también apuntó contra quienes cuestionan el nivel del campeonato: “Los que dicen que esta liga no está entre las mejores son los que no jugaron en Arabia Saudita. No entienden nada de fútbol”.

Además, Ronaldo aseguró que no solo cree en el presente, sino también en el futuro del proyecto saudí. “Quiero quedarme, creo en este proyecto. No solo por dos años, sino hasta 2034. El objetivo es el Mundial en Arabia, que creo será el más hermoso de todos”, sostuvo.

En paralelo, el medio británico The Sun reveló detalles del nuevo vínculo, al que calificó como “el contrato más lucrativo en la historia del deporte”, no solo por el salario de la estrella lusa, sino también por los beneficios extra que incluye.

Con esta renovación, Cristiano despeja las dudas sobre un posible regreso al fútbol europeo o sudamericano —incluso hubo sondeos desde Argentina— y reafirma su rol como figura central del crecimiento del fútbol saudí, en medio de un ambicioso proyecto que apunta al Mundial 2034.