Matías Defederico presentó a su nueva pareja y generó revuelo en redes

El exjugador compartió fotos de su escapada romántica y los usuarios no tardaron en compararla con Cinthia Fernández.

Hoy 09:30

Matías Defederico compartió varias fotos en sus redes sociales para mostrar la escapada romántica que hizo a Mendoza en los últimos días junto a su nueva novia.

En su posteo de Instagram, el exfutbolista expresó su felicidad por el presente amoroso que tiene con Agustina. La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes compararon a la mujer con Cintia Fernández.

“Una escapadita a Mendoza con vos. Con risas, vinito y mucho amor”, escribió Matías en el álbum de fotos que compartió en las últimas horas. “Gracias por cuidarme y cuidarnos siempre”, agregó él por el rol que ocupa su nueva novia en su vida.

“Te amo y te amamos, sos inmensa”, aseguró además Defederico en el texto que acompaña su publicación. En las imágenes se los puede ver abrazados, degustando diferentes platos o paseando por las bodegas de la zona.

“Menos mal que te sacaste al otro clavo de encima”, manifestó uno de los internautas que recordaron a Cinthia, con quien Matías tiene tres hijas en común. “Hermosa y se la ve compañera, no como la quilombera de cuarta”, “no hay mal que por bien no venga”, “por fin alguien fina, no un bardo como la otra” y “es parecida a Cinthia”, fueron otras de las reacciones que circularon.

Incluso, Agustina comentó el posteo y expresó su amor por Defederico. “Gracias por este finde y por todos los días. Sos increíble conmigo y con mis hijos. Tenemos una vida hermosa. Te amo, los amo siempre”, lanzó la abogada y profesora de yoga.