Valentín Perrone brilló en Assen y logró un histórico podio en Moto3

El joven de 17 años, de Red Bull KTM, es el primer argentino en finalizar en los primeros puestos en el circuito del motociclismo mundial desde 2021.

Hoy 10:47

Valentín Perrone, piloto del equipo Red Bull KTM, escribió este domingo una página dorada en la historia del motociclismo argentino. Con apenas 17 años, el joven nacido en España pero de raíces albicelestes se subió por primera vez al podio de Moto3, al finalizar tercero en el Gran Premio de Países Bajos disputado en el mítico circuito de Assen.

Detrás de los españoles José Antonio Rueda y David Muñoz, Perrone coronó una carrera intensa, llena de sobrepasos, donde el pelotón principal llegó a tener hasta 18 pilotos disputando posiciones. En ese contexto, el argentino se mantuvo firme, atacó en el momento justo y logró meterse entre los tres mejores, marcando un hito que no se repetía desde el GP de Italia 2021, cuando Gabriel Rodrigo también llevó la bandera nacional al podio.

Una celebración diferente y llena de emoción

El momento de celebración tuvo un detalle peculiar: por su edad, no pudo brindar con champagne, aunque eso no le impidió vivir el podio con una mezcla de euforia y lágrimas. "Estoy realmente muy feliz por el equipo, por todo. Quiero agradecer al equipo, a mi familia… Fue una carrera muy loca, muchos sobrepasos. Quería estar hasta el final para aprovechar el cierre. Es un resultado fantástico", declaró Perrone visiblemente emocionado.

Un presente prometedor para el deporte motor argentino

Perrone no tuvo un arranque fácil: no logró terminar sus primeras tres carreras en el campeonato. Sin embargo, su evolución fue constante. Desde entonces, ha ido sumando puntos en cada fecha y consolidando su presencia en la categoría. Su actuación en Assen, considerada la ‘catedral del motociclismo’, demuestra que su crecimiento no es casual.

Fanático de River Plate y con un compromiso firme con los colores argentinos, Valentín Perrone es hoy una de las mayores promesas del motociclismo nacional. Su proyección entusiasma y cada aparición suya reafirma que el futuro del deporte motor en Argentina tiene un nuevo nombre propio.