Después de casi dos años, siete kibutz fronterizos con Gaza reabrirán sus puertas tras los ataques de Hamas

A casi 21 meses del brutal ataque de Hamas contra territorio israelí, los residentes de siete kibutz ubicados en la frontera con la Franja de Gaza podrán finalmente volver a sus casas a partir del martes. Así lo informó la administración de Tekuma, el organismo gubernamental encargado de la rehabilitación de las comunidades evacuadas.

La medida forma parte de la decisión del Gobierno de Israel de levantar el bloqueo de seguridad que regía sobre doce kibutz, luego de que se completaran tareas de reconstrucción y se garantizara la seguridad en la zona.

Los kibutz que reabrirán sus puertas esta semana son: Kerem Shalom, Reim, Nirim, Ein Hashlosha, Sufa, Nir Yitzhak y Netiv Haesra. En agosto se sumará Nahal Oz, donde se espera que finalicen las obras antes del inicio del ciclo lectivo. Para noviembre está prevista la rehabilitación de Kissufim, mientras que los restantes tres (Kfar Aza, Holit y Beeri) deberán esperar hasta 2026 por la complejidad de los daños.

Uno de los casos más emblemáticos es el kibutz Reim, ubicado muy cerca del lugar donde ocurrió la masacre del festival Nova, en la que milicianos de Hamas asesinaron a unas 350 personas y secuestraron a otras 40.

El 7 de octubre de 2023, comandos de Hamas ingresaron a territorio israelí y atacaron diversas comunidades fronterizas, provocando la muerte de 1200 personas y la destrucción de viviendas. Israel respondió con una ofensiva sobre Gaza que, según fuentes del gobierno de Hamas, ya dejó más de 56.000 muertos.

El gobierno israelí también anunció que dejará de financiar el alojamiento temporal de los evacuados, alegando que ya no existen amenazas directas para su retorno. No obstante, esta decisión no alcanza a los kibutz que aún siguen en reconstrucción, cuyos habitantes continuarán recibiendo asistencia.

Tekuma aseguró que el retorno será voluntario y progresivo, pero representa un paso significativo en la normalización de una de las zonas más afectadas por el conflicto en Medio Oriente.