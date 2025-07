Se viene el Torneo Clausura 2025: formato, zonas y fechas de disputa

El certamen, que comienza este mes, repetirá formato como el Apertura. Todos los detalles sobre los grupos y el cronograma de playoffs.

Hoy 17:18

El Torneo Clausura 2025 está próximo a comenzar en el fútbol argentino: los equipos de la Primera División volverán a competir en el plano local para buscar al segundo campeón del año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El torneo tendrá dos zonas denominadas "A" y "B" con 15 equipos cada una. Se disputará a una sola rueda de partidos todos contra todos y esta primera fase tendrá 16 fechas.

En cada jornada se disputarán 14 partidos, más un clásico o interzonal entre los equipos que hayan quedado libres en esa fecha.

Así estarán conformadas las Zonas del Clausura 2025

• ZONA A: Aldosivi, Argentinos, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Newell's, Racing, Tigre, Unión.

• ZONA B: Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Gimnasia y Esgrima La Plata, Godoy Cruz, Independiente, Instituto, Lanús, Platense, River, Rosario Central, San Martín (SJ), San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Vélez

Cómo se jugarán los Playoffs del Clausura 2025

• Los mejores ocho de cada grupo avanzarán a los octavos de final, cuyos enfrentamientos serán a partido único y cada partido se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas.

Los enfrentamientos serán del siguiente modo:

Partido 1: 1º Zona A vs. 8º Zona B

Partido 2: 1º Zona B vs. 8º Zona A

Partido 3: 2º Zona A vs. 7º Zona B

Partido 4: 2º Zona B vs. 7º Zona A

Partido 5: 3º Zona A vs. 6º Zona B

Partido 6: 3º Zona B vs. 6 Zona A

Partido 7: 4º Zona A vs. 5º Zona B

Partido 8: 4º Zona B vs. 5º Zona A

• Los cuartos de final seguirán la misma lógica: partido único y en el estadio del mejor ubicado en fase de zonas.

Los enfrentamientos serán los siguientes:

Partido C1: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 8

Partido C2: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 7

Partido C3: Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 6

Partido C4: Ganador Partido 4 vs. Ganador Partido 5

• Las semifinales la disputarán entre los cuatro ganadores, a partido único y con sede del equipo mejor ubicado en fase de zonas.

Así serán los cruces:

Partido S1: Ganador Partido C1 vs. Ganador Partido C4

Partido S2: Ganador Partido C2 vs. Ganador Partido C4

• La final se disputará en estadio neutral determinado por la Liga Profesional. En este caso, la localía se le otorgará al equipo mejor ubicado en la tabla de las zonas.

• En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, los octavos, cuartos y semifinales se definirán en la instancia de penales. En tanto, en la final se deberá jugar un tiempo suplementario de 30 minutos y, en caso de persistir el empate, se definirá en los penales.

Las fechas del Clausura 2025

La fase de zonas tendrá fechas en los meses de julio (3), agosto (4), septiembre (3), octubre (3) y noviembre (3).

Los octavos de final, cuartos, semifinales y final tendrán lugar entre noviembre y diciembre.