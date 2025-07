Rescatan a tres víctimas de trata en un cine pornográfico de Ciudadela

El operativo se llevó a cabo en el Nuevo Cine Ciudadela, tras denuncias vecinales. Los responsables del lugar fueron detenidos por explotación sexual.

Hoy 11:32

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Federal N°14 y la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina derivó en el allanamiento del “Nuevo Cine Ciudadela”, una sala ubicada sobre la calle Rivadavia al 12.300, justo frente a la estación de trenes de la línea Sarmiento. El procedimiento concluyó con la detención de los responsables del local y el rescate de personas víctimas de explotación sexual.

La intervención judicial se produjo en la noche del sábado a partir de una denuncia elevada por la Municipalidad de Tres de Febrero, motivada por reiterados reclamos de vecinos que alertaban sobre el funcionamiento irregular del establecimiento y la presunta existencia de actividades delictivas en su interior.

“Hace tiempo que venimos trabajando con la Justicia para cerrar este lugar y hoy lo hemos conseguido. Saldamos una deuda pendiente con los vecinos de Ciudadela”, expresó el intendente Diego Valenzuela, quien estuvo presente durante el operativo.

Fuentes policiales precisaron que, al momento del allanamiento, se encontraron al menos tres personas que ejercían la prostitución en condiciones precarias dentro del cine, que operaba como pantalla para otras actividades.

Las víctimas fueron asistidas por equipos del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación y trasladadas a un espacio seguro para recibir atención médica, psicológica y legal.

“Se trataba de una fachada. Proyectaban películas pornográficas como excusa, pero en realidad era un punto de explotación”, señalaron desde la Fiscalía. Durante la inspección, también se incautó material fílmico, documentación, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El “Nuevo Cine Ciudadela” arrastraba una larga historia de quejas vecinales e inspecciones fallidas. Pese a que durante los últimos años la Municipalidad de Tres de Febrero había intentado clausurar el lugar en varias ocasiones, el establecimiento volvía a abrir bajo distintos argumentos legales.

Los residentes del barrio denunciaban movimientos extraños a toda hora, situaciones de violencia y sospechas de trata de personas.

“Todos sabían lo que allí pasaba. Hasta sugerí al intendente expropiar o comprar el lugar y hacer un teatro municipal. Hasta fui al cine a averiguar quienes eran los dueños y hacer una propuesta de compra a la que me respondieron que no les interesaba vender. Espero sea el comienzo de lo que debe ser. Un cine teatro de Ciudadela”, publicó el vecino Jorge Ruffa cuando la Municipalidad compartió la noticia en su Facebook.

La mayoría de los residentes de Ciudadela coinciden en que ese “antro” funcionaba desde hacía 60 años. “Las veces que los vecinos firmamos notas para que hagan algo. Dicen que mejor tarde que nunca...pero me da una bronca”, agregó la vecina Gabriela Karina Santi. A lo que Any Cives, añadió: “Siempre fue un antro. Funciona hace décadas. Miles de denuncias. Nunca entendí por qué no lo clausuraban.

La causa, que quedó en manos del juez federal subrogante de turno y la Fiscalía Federal N°14, avanza ahora en la recolección de pruebas para imputar formalmente a los detenidos por facilitación de la prostitución, explotación sexual agravada y encubrimiento.

Tras el operativo, el cine fue clausurado por la Municipalidad y quedó bajo custodia de las autoridades locales. Se colocaron fajas de clausura en el ingreso y personal municipal permanece en el lugar para evitar el ingreso de terceros. Además, se ordenó realizar peritajes sobre las cámaras de seguridad internas y externas del edificio para analizar posibles registros de los hechos.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y la declaración de las personas rescatadas, quienes podrían ser clave para desarticular una red más amplia de trata con fines de explotación sexual.