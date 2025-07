Cavani se entrenó a la par de sus compañeros: ¿llega al debut de Boca con Argentinos Juniors?

El delantero uruguayo pudo sumarse al entrenamiento vespertino de este lunes y Russo espera recuperarlo para el duelo con el Bicho.

Boca Juniors comenzó la semana con la mira puesta en su debut en el Torneo Clausura 2025, programado para el próximo domingo a las 18:45 ante Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona. En ese contexto, todas las miradas están puestas en la situación de Edinson Cavani, quien volvió a entrenarse con el grupo y genera expectativas en el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo.

El delantero uruguayo, que recientemente confirmó su continuidad en el club con un posteo contundente en redes sociales, venía realizando trabajos específicos para ponerse a punto en lo físico. Aunque no sufre ninguna lesión, en la Ribera son cautelosos y no creen que pueda estar desde el arranque en el estreno ante el Bicho. No obstante, confían en que su reaparición oficial se dé el viernes 18 de julio frente a Unión.

Russo define el equipo

En paralelo, el cuerpo técnico evalúa día a día a tres refuerzos que todavía no se sumaron al grupo: Ander Herrera, Milton Giménez y Ayrton Costa. Se espera que entre martes y miércoles ya estén disponibles, aunque su presencia ante Argentinos sigue siendo una incógnita.

La semana será clave para empezar a delinear el once inicial de Russo, que no diferirá demasiado del equipo que compitió en el último Mundial de Clubes. A partir de los ensayos que viene realizando, Boca buscará comenzar el torneo con una base sólida y competitiva.

Posible formación de Boca ante Argentinos

El posible once titular del Xeneize para el debut sería:

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte; Kevin Zenón o Malcom Braida o Lucas Blondel, Carlos Palacios, Alan Velasco; Miguel Merentiel.