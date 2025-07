Rusia mató a un soldado argentino que combatía en el ejército de Ucrania

Emmanuel Vilte tenía 39 años y luchaba con las fuerzas ucranianas desde 2022. Se había casado con una mujer de ese país y tenían una hija.

Hoy 06:56

En la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, el soldado argentino Emmanuel "Coca" Vilte, quien representaba a las fuerzas ucranianas, fue asesinado luego de ser alcanzado por un drone del ejército de Vladimir Putin.

El ataque ocurrió el lunes en horas de la madrugada, cuando un artefacto Shahed de origen ruso detectó su posición en la ciudad de Pokrovsk y lo alcanzó con fuego directo.

Vilte, quien había nacido en Comodoro Rivadavia y utilizaba el apodo de guerra "Coca" para preservar su identidad, tenía 39 años y se había sumado a las filas de la resistencia ucraniana en junio de 2022, junto a otros dos militares argentinos conocidos como "el Pirata" y "el Pela".

Los tres participaron activamente de la contraofensiva de Kiev de ese mismo año, que permitió recuperar varias zonas claves del este ucraniano.

"Estando acá mismo tenés miedo porque no sabés si te puede caer una bomba o algo, el miedo no se puede controlar”, le había dicho Vilte por TN, en una entrevista que dio en diciembre de 2022.

Durante sus tres años en Ucrania, Vilte se casó con una mujer de esa nacionalidad y ambos tuvieron una hija. Además, fue parte activa de la contraofensiva lanzada por Kiev y se convirtió en piloto certificado de drones FPV y kamikaze, tecnologías clave para la defensa en zonas de combate.

A pesar de los peligros constantes, Vilte siempre regresó al frente de batalla. Había sido internado en reiteradas oportunidades por contusiones causadas por explosiones y había tenido una intervención en una de sus piernas.

"Cada vez que salimos a combate no sabemos cómo vamos a volver, uno tiene siempre esa sensación de angustia”, admitió.

En sus redes sociales compartía cómo era su vida en Ucrania, tanto los preparativos para ir a combatir como su día a día con su esposa e hija.

La carrera de Vilte: de ser repositor a pagarse el pasaje para ir a la guerra

"Coca" Vilte era comodorense y se había criado en esa ciudad. Estudió en la escuela Juan XXIII y en el Colegio Magisterio. Cuando terminó la secundaria en 2004, quiso ser policía, pero como debía algunas material no pudo ingresar a la fuerza. Fue así como entró al Ejército Argentino como voluntario.

Durante cuatro años integró la Compañía de Comunicaciones 9 y allí aprendió instrucción militar: desde disparar con FAL hasta despliegue táctico.

Por problemas personales tuvo que pedir la baja en el Ejército, una decisión de la que luego se arrepentiría. “La verdad es que me arrepentí totalmente porque tendría que haber seguido lo que quería y no haber elegido otra cosa, pero bueno las cosas se dieron así”, admitió Vilte por ADN Sur.

Durante el tiempo que no perteneció al Ejército, Emmanuel se dedicó a varios rubros, como el de repositor de supermercados. Hasta que cuando se enteró que iban a reclutar gente para ir a la guerra en Ucrania, no lo dudó y se anotó.

Su nombre circuló hace tres años en grupos de Telegram de Rusia, en una de las maniobras del Kremlin para a exponer a las milicias extranjeras de Ucrania.

“La realidad es que salí de mi zona de confort, que era ir trabajar y volver y sentía que no era para mí. Con mi edad ya no me tomaban para el ejército, Entonces me sume a esta buena causa, por más que sea una guerra”, comentó el soldado argentino, que el lunes a las 4 de la madrugada fue interceptado por un drone ruso y murió en combate.