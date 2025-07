Russo recupera soldados y define la formación de Boca para el debut ante Argentinos Juniors

El entrenador comienza a definir el equipo para el domingo en base a los hombres que va recuperando en el camino.

Hoy 13:51

Boca se prepara para el inicio del Torneo Clausura 2025 y este miércoles recibió una buena noticia en la previa del duelo contra Argentinos Juniors: Marco Pellegrino, refuerzo que llegó proveniente de Huracán, se recuperó de una molestia muscular y ya entrena a la par del plantel.

El defensor no participó del entrenamiento del lunes, cuando realizó tareas diferenciadas por una dolencia muscular, pero la evolución fue favorable y este miércoles pudo trabajar junto a sus compañeros con normalidad. Por eso, Pellegrino asoma como titular para el partido del domingo, que se jugará a las 18.45 en el estadio Diego Armando Maradona.

En la defensa, el ex Huracán reemplazaría a Ayrton Costa, quien aún no volvió a los entrenamientos tras un desgarro sufrido en el Mundial de Clubes. Por su parte, Mateo Mendía también continúa en trabajos diferenciados y se espera que se sume esta semana al grupo. En tanto, se confirmó que Marcos Rojo no será tenido en cuenta.

En otros sectores, Ander Herrera y Milton Giménez siguen sin entrenar a la par del equipo. El volante español pudo participar parcialmente del entrenamiento, mientras que el delantero continúa con tareas diferenciadas.

Posible formación de Boca ante Argentinos Juniors

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte; Kevin Zenón o Malcom Braida o Lucas Blondel; Carlos Palacios, Alan Velasco; Miguel Merentiel.