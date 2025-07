Wanda Nara criticó a la China Suárez por exponer su vínculo con Vicuña: “Todos tenemos hijos, hay que tener límites”

La empresaria cuestionó el reciente posteo de la actriz sobre su relación con Benjamín Vicuña. Además, defendió al actor y pidió respeto por Pampita.

Hoy 17:09

En medio de la polémica que se generó por un reciente posteo de Eugenia “la China” Suárez en Instagram, donde expuso detalles íntimos de su vínculo con Benjamín Vicuña, Wanda Nara no se quedó callada y lanzó fuertes declaraciones en un móvil con Intrusos (América).

“Me parece un horror todo lo que está saliendo y nadie debería hacerse eso”, expresó la mediática, marcando su desacuerdo con la decisión de la actriz. Además, remarcó: “Todos tenemos hijos adolescentes y las cosas de los grandes tienen que tener siempre un límite”, en alusión al impacto que pueden tener estos conflictos mediáticos en los menores.

Durante la entrevista, Wanda también se mostró comprensiva con Carolina “Pampita” Ardohain, ex pareja de Vicuña y madre de varios de sus hijos: “Hay que tener también respeto con Caro, que tiene hijos con él”, señaló.

En defensa de Vicuña, Nara añadió: “Él conmigo siempre fue muy galán en situaciones difíciles”, y destacó su experiencia personal con el actor chileno en contextos complicados.

Consultada por una comparación entre ella y la China respecto a la maternidad, Wanda evitó entrar en polémica: “No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar porque no sé cómo es cada madre”, respondió con tono medido.