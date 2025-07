Paredes en su retorno a Boca: “Es uno de los días más importantes de mi vida”

La Bombonera repleta, la camiseta 5, emoción y un sueño cumplido: Leandro Paredes fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Boca y dejó frases fuertes en conferencia.

Hoy 20:25

Bajo una lluvia de aplausos, cánticos y con el Templo repleto, Leandro Paredes vivió este jueves una jornada inolvidable en su regreso a Boca Juniors. El campeón del mundo en Qatar 2022 fue presentado ante más de 50 mil hinchas y también habló en conferencia de prensa acompañado por Juan Román Riquelme, presidente del club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista, de 30 años, volverá a vestir la camiseta azul y oro tras más de una década en Europa. Lo hará con la camiseta número 5, cedida por Rodrigo Battaglia, y con la expectativa de convertirse en un referente de este nuevo ciclo Xeneize.

“La Bombonera llena por mí me da miedo… No lo viví en ningún otro lado”

Emocionado hasta las lágrimas, Paredes reconoció: “No se puede describir lo que significa esta gente. Nunca viví algo así en otro lado. Me daba miedo si iba a venir gente o no… Pero cuando empecé a ver las imágenes no lo podía creer. La Bombonera llena sólo para recibirme es una locura. Estoy muy agradecido”.

Además, definió su vuelta como una de las jornadas más significativas de su vida: “Es uno de los días más importantes de mi vida. Me fui de muy chico y soñé con volver. Lo hice en un gran momento, maduro en lo personal y futbolístico”.

El camino de vuelta, la familia y los sueños

El regreso de Paredes estuvo en carpeta desde principios de 2024 y finalmente se concretó en este mercado de invierno. “Pasaron muchas cosas desde enero. Lo importante es que hoy soy jugador del club y mañana me entreno con mis compañeros”, comentó.

También valoró el apoyo de su entorno: “Mi familia no dudó un segundo. Estoy acá por ellos también. El sueño es claro: conseguir títulos. Obviamente todos piensan en la Libertadores, pero hay que ir paso a paso”.

El debut y su preparación física

El volante aún no tiene una fecha definida para su debut, ya que viene de estar de vacaciones tras el Mundial de Clubes. “Voy a ponerme a punto. Hablé con el entrenador y los profes, vamos a ver cómo estoy día a día. No hay una fecha, pero quiero estar cuanto antes”.

¿Capitán? ¿Dybala? ¿Selección? Paredes respondió todo

En conferencia, Paredes también dejó frases que encendieron la ilusión del hincha:

¿Sueña con ser capitán? “Obviamente. De chico soñé con jugar un partido en esta cancha. Ahora volver de esta manera… me encantaría ser capitán de este club”.

“Obviamente. De chico soñé con jugar un partido en esta cancha. Ahora volver de esta manera… me encantaría ser capitán de este club”. ¿Dybala a Boca? “Me encantaría, por la clase de jugador y de persona que es. Pero no me meto en la vida de los demás. Si le tocara venir, bienvenido”.

“Me encantaría, por la clase de jugador y de persona que es. Pero no me meto en la vida de los demás. Si le tocara venir, bienvenido”. Selección Argentina: “Hablé con Scaloni. Me dijo que le importaba poco dónde juegue, que quería que esté bien y que juegue. Así que estamos bien”.

Su rol, el club renovado y el vestuario

Consultado sobre su posición, Paredes fue claro: “Eso lo va a decidir el entrenador. Yo me adaptaré a lo que me pida. Me encontré con un club muy cambiado, con un predio espectacular. A algunos compañeros los saludé, todavía no hablé mucho, pero estoy ansioso por integrarme”.

Además, elogió el nivel del equipo en el Mundial de Clubes: “Jugaron muy bien, con intensidad, sobre todo ante Benfica y Bayern. Esa es la imagen que tenemos que seguir mostrando”.

Cierre con emoción

“Boca no me puede dar más de lo que ya me dio. Espero poder devolverle algo de todo ese cariño. Mi carrera se mueve por amor y pasiones, y esta vuelta es por el amor a Boca”, concluyó el mediocampista.