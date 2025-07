Central Córdoba presentó a Andrés Lettera como nuevo coordinador de las divisiones juveniles

Con su llegada se buscará fortalecer el trabajo en divisiones juveniles, apuntando a la formación integral de los futbolistas y a consolidar un modelo de desarrollo alineado con la identidad del club.

Hoy 23:04

Central Córdoba presentó oficialmente a Andrés Lettera como nuevo coordinador de divisiones juveniles, en el marco de una renovación estructural del área formativa con el objetivo de potenciar el desarrollo de talentos del club.

Lettera, nacido en Buenos Aires y con 53 años, cuenta con una amplia trayectoria como jugador y entrenador, tanto en el país como en el exterior. Como futbolista, tuvo pasos por Argentinos Juniors, Chacarita Juniors y PJM Futures de Japón, entre otros equipos.

En su carrera como entrenador y coordinador, Lettera trabajó en clubes de Argentina y Estados Unidos, desempeñándose en distintas categorías formativas y de primera división. Se destaca su labor como coordinador general en Racing Club hasta diciembre del 2024 y también pasó por el Club Parque, Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, así como también en el fútbol de Estados Unidos con NVSC Boca Juniors y NVSC Tango.

En diálogo con la prensa del club, Lettera expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Tengo unas sensaciones lindas. Central Córdoba tomó gran notoriedad a nivel futbolístico en el país y el continente. Todo el mundo habla de Central Córdoba por el Maracanazo, por los partidos que viene jugando y por la buena Copa Libertadores que hizo. Era increíble cómo quedó afuera de la clasificación sudamericana”.

El flamante coordinador destacó que el potencial del club en juveniles es enorme: “Cuando me llamaron, primero fue un placer que se acuerden de uno, y enseguida me interesó mucho. Me sedujo poder hacer un trabajo desde abajo para pensar en el futuro en un par de años. No solamente hay que tener crecimiento en Primera División, como ya lo tienen, sino que también se puede trabajar desde abajo”.

Lettera subrayó las condiciones que tiene hoy el club para el desarrollo juvenil: “Con la experiencia que tengo de haber trabajado en Racing y en Argentinos Juniors, creo que con todo lo que te está dando Central Córdoba hoy en día —una pensión grande para chicos, dos predios para entrenar, un gimnasio nuevo hermoso que no muchos clubes del fútbol argentino tienen—, lo que hay que lograr ahora es que los chicos no se vayan más para la capital. Que se queden acá y peleen por un lugar”.

“Estando yo, no voy a dejar que ningún chico se vaya. La idea es que el objetivo de cada jugador juvenil sea jugar en la Primera de Central Córdoba”, amplió.

Con una fuerte impronta formativa y una visión de largo plazo, Lettera apuesta a instalar una cultura de pertenencia: “Yo vengo de una escuela como la de Argentinos Juniors, donde mis primeros técnicos fueron José Batista (el papá del Checho) y José Pekerman. También empecé trabajando con Fernando el Bocha Batista. Hay que darle mucha importancia a los jóvenes del club, que son el fruto que el día de mañana tiene que darle un buen pasar al Ferroviario”.

“El club tiene que tratar de no salir a comprar siempre jugadores. Que la base del plantel tenga jugadores formados en el club. Que los suplentes que alternen sean todos salidos de las inferiores. Eso va a llevar un tiempo, una formación, pero con trabajo, organización y sacrificio se logra todo”, dijo.

Andrés Lettera llegó acompañado por el profesor Gustavo Miqueri, quien será el coordinador general de los preparadores físicos, mientras que el profesor Adrián Jiménez, seguirá en el staff como parte del cuerpo de coordinación de divisiones juveniles.

La institución ferroviaria apuesta así a un perfil con experiencia internacional y profundo conocimiento del fútbol juvenil, con el objetivo de seguir potenciando su semillero.