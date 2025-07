Boca le cerró la puerta a Lema: rechazaron su intento de irse con el pase en su poder

El zaguero quedó fuera de los planes de Russo, pero el club no lo liberará gratis. Su futuro, por ahora, es una incógnita.

Cristian Lema atraviesa un momento clave en su relación con Boca Juniors, aunque no de la manera que esperaba. El defensor central, que no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, intentó negociar su salida en libertad de acción, pero la dirigencia rechazó por completo esa posibilidad y dejó en claro que no lo dejará ir sin una oferta formal sobre la mesa.

El ciclo del ex Belgrano comenzó a apagarse cuando quedó fuera de la lista de convocados para el Mundial de Clubes. Desde entonces, Lema comprendió que debía buscar continuidad en otro destino. Por eso, en los últimos días propuso rescindir el contrato de forma anticipada, incluso renunciando a parte de su salario hasta diciembre. Sin embargo, la respuesta del club fue tajante.

En Boca sostienen que no están dispuestos a regalar jugadores, y si el defensor quiere marcharse antes de que termine su vínculo, deberá acercar una propuesta concreta de otro club. En ese sentido, Belgrano manifestó interés semanas atrás, pero no hubo avances. Por otro lado, Lema descartó volver a Newell’s debido a una deuda económica que la institución rosarina mantiene con él.

El último partido oficial de Lema con la camiseta azul y oro fue el 27 de octubre de 2024. Luego se lesionó, fue operado y nunca volvió a ser considerado. Hoy su lugar en el plantel está cubierto por otros nombres y su continuidad es inviable, pero el panorama no es sencillo.

Mientras tanto, el defensor sigue entrenando apartado del grupo principal, esperando una salida que lo libere de la encrucijada. El mensaje desde Brandsen 805 fue claro: sin dinero sobre la mesa, no habrá desvinculación.