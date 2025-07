Enzo Fernández habló de todo: la final del Mundial de Clubes, la llegada de Paredes a Boca y el sueño de volver a River

El capitán de los Blues habló en rueda de prensa a dos días del duelo por el título ante PSG. También habló del regreso de Paredes a Boca y un regreso al Millo.

Hoy 15:40

Este domingo desde las 16.00, Chelsea y París Saint-Germain definirán el título del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en una final esperada entre dos potencias del fútbol europeo. En la previa, Enzo Fernández, capitán de los Blues y pieza clave de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa y dejó varias frases destacadas sobre el partido, su presente y su futuro.

Enzo palpitó la final ante PSG

"Hoy empezamos recién a preparar la final, ayer descansamos. Moisés Caicedo está bien, seguramente entrene con nosotros, así que vamos a preparar lo mejor para el domingo", explicó Enzo. El ex River destacó el nivel del rival: "Hoy en día PSG es el mejor equipo del mundo, es normal que hablen de ellos, vienen haciendo las cosas bien desde hace tiempo. Esperemos que el domingo sea una buena final para nosotros".

Chelsea llega a la definición luego de vencer 2-0 a Fluminense, mientras que PSG dio la nota con un contundente 4-0 sobre el Real Madrid. “Increíble, la verdad sorprendió el partido. Eso demuestra lo que es el PSG hoy. Esperemos que el domingo sea un lindo partido”, dijo el mediocampista. “En las finales se juega muy concentrado, no podemos dejar espacios ni darles chances, tienen muy buenos jugadores”, remarcó.

"Espero que los argentinos hinchen por Chelsea"

El ex volante del Millonario reconoció su pasión por los partidos importantes: "Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría. No es como la del Mundial, pero se va a disfrutar casi de la misma manera". Y agregó: "Espero que los argentinos hinchen por Chelsea, les agradezco el cariño y el amor que me brindan día a día".

Fernández valoró también lo que está en juego: "Este título es muy importante, juegan los mejores clubes del mundo. Ya lo han ganado otros equipos en el pasado, pero uno más no vendría mal. Tenemos un gran equipo, un gran grupo. Haremos lo mejor".

Felicitaciones a Paredes y guiño para River

Enzo también se refirió al regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors, quien fue recibido por una multitud en la Bombonera: “Vi videos, le mandé un mensaje a Leo, lo felicité y le dije que disfrute mucho este momento”.

Al cerrar la conferencia, dejó un mensaje que emocionó a los hinchas de River: "Obviamente sí, sueño con la vuelta a River en algún momento. No ahora, pero sí más adelante. Espero que sea así", confesó el mediocampista campeón del mundo.

Con el sueño de sumar un nuevo título, Enzo se prepara para otra gran cita internacional. El domingo, ante PSG, buscará coronarse campeón del mundo con Chelsea.