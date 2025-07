Omar De Felippe tras el debut de Central Córdoba: "Esperaba encontrar otro equipo"

Tras el partido, el entrenador habló en conferencia de prensa y dejó sus impresiones sobre el debut del equipo santiagueño.

Hoy 19:00

Central Córdoba arrancó el Torneo Clausura de la Liga Profesional con un empate 1-1 ante Aldosivi en Mar del Plata. Tras el partido, el entrenador Omar De Felippe habló en conferencia de prensa y dejó sus impresiones sobre el debut del equipo santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Es importante que nos llevamos el punto teniendo en cuenta que jugamos los dos equipos, el partido no me gustó, muy trabado, imprecisiones, esperaba encontrar otro equipo con ideas más claras, tuvimos que tomar la decisión de aferrarnos a sacar un empate porque futbolísticamente el primer tiempo no me había gustado. Pensamos que con la necesidad de sumar nos podían quedar posibilidades saliendo rápido, no resolvimos y nos llevamos un punto importante. Tenemos que mejorar teniendo en cuenta lo que hizo el equipo el torneo pasado. Entiendo que es el primer partido, se nos fueron buenos jugadores y jugaron chicos que nos jugaban, hay que tener paciencia y sumar", abrió el entrenador en su análisis del encuentro.

Sobre el escenario, el entrenador comentó: "Lamentablemente la cancha estaba mal para los dos, pero no voy a culparla de lo que no hicimos, influye, pero no es una excusa", remarcó.

"Este equipo tiene una idea dentro de las limitaciones que tenemos, hay que saber para que estamos y que podemos hacer, cuando no podemos llevar a cabo esa idea tengo que resguardar el resultado, a quien no le guste esta es la realidad. El equipo no entregó lo que tiene para poder competir", expresó el entrenador.

Por último, manifestó: "Tenemos que mejorar en el juego, somos un equipo que necesita más claridad cuando tiene la pelota, nos cuesta. Nos gustaría jugar de otra manera, pero hay que sacar el equipo de abajo, la realidad es esta", sentenció el entrenador Omar De Felippe.