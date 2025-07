Wanda Nara cruzó a Mauro Icardi por la obra social de sus hijas y lanzó un fuerte mensaje en redes

La empresaria inició acciones legales contra su expareja tras el corte de cobertura médica. “A mis hijos no les va a faltar nada”, aseguró en un posteo.

Hoy 20:35

Mientras Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña protagonizan un escándalo familiar mediático, Wanda Nara también volvió al centro de la polémica. Esta vez, la empresaria y conductora tomó una firme decisión judicial contra Mauro Icardi, luego de que, según trascendió, el futbolista dejara sin cobertura de obra social a sus hijas menores.

La información fue revelada este miércoles en el programa LAM (América), donde indicaron que Wanda pidió un embargo contra el jugador por incumplimientos vinculados a la atención médica de sus hijas en común. La medida busca garantizar que las niñas no queden desprotegidas mientras se define la situación judicial.

A la par del conflicto, Wanda Nara retomó su actividad en la red social X (ex Twitter) con un mensaje que no pasó desapercibido: “Mientras viva... me pueden cortar el aire que respiro, pero a mis hijos no les va a faltar nada”, escribió, generando múltiples reacciones.

Entre las respuestas, una usuaria le comentó con tono burlón: “Jajajajajaja, pagate la prepaga”, acompañado por tres emojis de ratas.

Fiel a su estilo frontal, la empresaria no dudó en contestar: “Reina, obvio que pago todo yo. Porque mi prioridad son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada”.

La situación evidencia un nuevo capítulo en la compleja relación entre Nara e Icardi, luego de varios vaivenes, reconciliaciones y separaciones que en los últimos años se volvieron habituales en los medios y redes sociales. Por ahora, el entorno del futbolista prefiere mantener el silencio, aunque no se descarta una réplica pública en las próximas horas.