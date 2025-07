Accidente en gimnasio de Brasil: un joven se rompió las piernas haciendo sentadillas con 140 kilos

Los médicos aseguraron que el joven, de 23 años, no podrá caminar normalmente por, al menos, 3 meses.

Un joven estudiante de educación física de Brasil sufrió un grave accidente en un gimnasio mientras realizaba sentadillas con 140 kilos. El dramático episodio ocurrió el pasado 20 de junio en Curitiba, capital del estado de Paraná, y quedó registrado en video.

Luis Pasetti, de 23 años, estaba entrenando en un gimnasio de Campo Largo cuando, al intentar trabar la barra después de su última repetición, perdió el control del peso y terminó con ambas piernas fracturadas y el pie derecho dislocado.

Se fracturó ambas piernas mientras hacía sentadillas

Según relató Luis al medio brasileño G1, durante la última repetición de la serie sintió que no podía más. Intentó bloquear la barra de pesas, pero no logró asegurarse de que quedara fija. Al relajar las piernas, el peso de 140 kilos lo empujó hacia abajo, provocándole fracturas en ambas tibias y peronés.

“Sentí que no podía más e intenté bloquear la barra, pero no lo conseguí. No fue una falla de la máquina, fue un error humano. Esto le puede pasar a cualquiera, por eso hay que estar muy atentos para evitar accidentes en el gimnasio”, advirtió el joven.

No podrá caminar durante tres meses

Tras el accidente, Luis fue operado de urgencia y permaneció internado cuatro días. Actualmente, continúa su recuperación en casa, donde debe permanecer con los pies elevados y tomar anticoagulantes para prevenir trombosis.

Los médicos estiman que no podrá caminar con normalidad durante al menos tres meses. Por ahora, Luis ya no tiene vendajes ni puntos y pronto podrá movilizarse con ayuda de muletas.

El momento del accidente quedó grabado, ya que el joven se estaba filmando para registrar su entrenamiento. En el video se observa cómo sus piernas se doblan bajo el peso y cae al suelo, mientras su instructor permanece a su lado para asistirlo de inmediato.