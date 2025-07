Israel atacó más de 250 objetivos terroristas y eliminó a seis miembros de la fuerza naval de Hamas

En las últimas 48 horas, las Fuerzas de Defensa destruyeron blancos que incluyeron edificaciones preparadas con explosivos, depósitos de armas, lanzadores de misiles antitanque e infraestructuras.

Hoy 08:29

La Fuerza Aérea israelí realizó más de 250 ataques contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza durante las últimas 48 horas y abatió a seis miembros de la fuerza naval del grupo terrorista Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que los blancos incluyeron edificaciones preparadas con explosivos, depósitos de armas, lanzadores de misiles antitanque, puestos de francotiradores, túneles y otras infraestructuras consideradas terroristas.

Las operaciones se desarrollan mientras cinco divisiones de las FDI, compuestas por miles de soldados, mantienen su presencia en Gaza. Un comunicado castrense destacó que, en los barrios de Shejaiya y Zeitoun, la 98 División localizó puestos de observación de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, así como depósitos de explosivos.

El ejército israelí también anunció la eliminación de seis comandantes de la unidad naval de Hamas desde el inicio de la operación Carros de Gedeón, lanzada en mayo y vinculada a la ofensiva israelí en curso desde octubre de 2023.

“Durante los últimos meses y en el trascurso de la operación Carros de Gedeón, seis oficiales del comando de la unidad naval de la organización terrorista Hamas fueron eliminados”, informó el comunicado.

Los nombres divulgados por el ejército corresponden a Rahab Abu Zuheiban, comandante naval en la ciudad de Gaza; Ahmad Ali, sucesor de Zuheiban; Jamal Al Baba, comandante naval en los campos centrales; Rami Salah, comandante en el norte de Gaza; Mohammed Kasha, comandante en Rafah; y Omar Abu Jalalah, comandante en Jan Yunis.

Según el ejército, estos individuos habrían planificado “actos terroristas” marítimos contra soldados y civiles israelíes y habrían participado en la organización de los ataques del 7 de octubre.

La acción conjunta entre la Armada israelí, la Agencia de Seguridad Interior (ISA) y el Comando Sur busca debilitar la fuerza naval del grupo islamista, frustrando objetivos como buques de guerra, instalaciones de almacenamiento de armas y otros recursos operativos.

Israel reiteró que los palestinos de Gaza tienen prohibido entrar al mar

En otro orden, el ejército israelí reiteró este sábado a la población de la Franja de Gaza que le prohíbe entrar al mar y que las tropas castigarán cualquier acceso al agua, mientras buena parte del enclave se encuentra desplazado en la costa, en tiendas de campaña bajo las altas temperaturas.

“La entrada en el mar está prohibida. Las tropas del Ejército harán cumplir cualquier violación de estas restricciones. Instamos a los pescadores, nadadores y buceadores a que eviten entrar en el mar”, advirtió el portavoz en árabe de las fuerzas armadas de Israel, Avichay Adraee, en un comunicado en la red social X.

La orden está en vigor desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en respuesta al ataque de Hamas contra su territorio, apunto la prensa local.

El diario The Times of Israel añadió además que el Ejército ataca a causa de esta prohibición a quienes se adentran en el mar con mayor profundidad y no a los bañistas, si bien la orden militar es generalizada.

Adraee amenazó con que “entrar al mar a lo largo de toda la costa de la Franja de Gaza” pone en peligro a quien lo haga.

Las órdenes del Ejército, cuya motivación no se detalló en el anuncio, se producen cuando las playas gazatíes de Mawasi (sur) son el principal punto hacia el que las fuerzas armadas ordenan dirigirse a la población diariamente.