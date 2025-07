Tevez disparó contra Portillo y Galarza Fonda, pretendidos por River: "Si no quieren estar, para afuera"

Después de la derrota por 2-1 ante San Lorenzo, el Apache fue tajante y dejó una fuerte advertencia para los jugadores que podrían pasar al Millonario.

Hoy 00:56

El ciclo de Carlos Tevez al frente de Talleres de Córdoba comenzó con una derrota por 2-1 ante San Lorenzo en el arranque del Torneo Clausura, pero más allá del resultado, el Apache dejó declaraciones contundentes que encendieron las alarmas en el mundo albiazul.

El flamante entrenador no ocultó su malestar con la situación de Juan Portillo y Matías Galarza Fonda, dos futbolistas claves que están en la mira de River Plate y que, según reveló el propio DT, no están plenamente enfocados en el equipo. “Desde que llegué creo que Portillo está con la cabeza en otro lado y lo mismo pasa con Fonda. Si quieren estar, bienvenido. Sino, para afuera. No quiero jugadores que no quieran estar, que ellos decidan. Sino, que se corran a un costado”, sentenció Tevez.

Ambos jugadores ya habrían manifestado su intención de emigrar a Núñez, tanto al presidente Andrés Fassi como al cuerpo técnico, lo que motivó la respuesta directa del Apache, que dejó en claro que no tolerará distracciones ni ambigüedades dentro del grupo.

Un debut con obstáculos

Tevez también se refirió al contexto en el que le tocó asumir el mando del plantel cordobés, tras la sorpresiva salida de Diego Cocca a solo un mes de su llegada. Con apenas dos entrenamientos a cargo, el exdelantero tuvo que debutar ante el siempre exigente San Lorenzo. “No iba a cambiar el sistema de juego porque hicieron una pretemporada con ese esquema. Noté que teníamos la posesión, pero vi un equipo pastoso, largo. No quería llenarlos de información de golpe”, explicó.

Aunque reconoció que el Ciclón los superó físicamente, también dejó una nota optimista: “En el juego no fue así. Yo creo mucho en el juego, vamos por buen camino”.

Por último, pidió comprensión al hincha albiazul: “No le puedo pedir absolutamente nada. Nosotros le tenemos que demostrar. Que entiendan que vine hace dos días, que había jugadores con la cabeza en otro lado… Hay que trabajar con humildad”.