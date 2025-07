Iga Swiatek hizo historia y se consagró en Wimbledon en apenas 57 minutos

La tenista polaca logró aplastó con un doble 6-0 a la estadounidense Amanda Anisimova y se consagró campeona del Grand Slam británico.

Iga Swiatek escribió una de las páginas más contundentes del tenis femenino al consagrarse campeona de Wimbledon por primera vez en su carrera. La polaca de 24 años arrolló a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-0 y 6-0 en apenas 57 minutos, en una final que quedará para la historia del torneo más prestigioso del circuito.

En el imponente Court Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Swiatek logró su sexto título de Grand Slam y el primero sobre césped, transformándose en la primera tenista polaca en conquistar Wimbledon. Con este logro, completó la colección de títulos en las tres grandes superficies: Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024), US Open (2022) y ahora Wimbledon (2025).

La actuación de la número uno del mundo fue arrolladora desde el primer punto. En un primer set de solo 25 minutos, Swiatek quebró en el game inicial y nunca miró atrás. Mostró solidez, potencia y una precisión quirúrgica, sin conceder una sola oportunidad de quiebre. Cerró el parcial con dos juegos consecutivos ganados por 40-0.

El segundo set mantuvo la misma tónica. Anisimova, actual número 12 del ranking WTA y con 23 años, no logró entrar nunca en ritmo. A pesar de intentar resistir en el tercer y cuarto game, la superioridad de Swiatek fue total. No cedió su saque en todo el partido y selló el triunfo con un doble 6-0, algo inusual en una final de Grand Slam y mucho más en Wimbledon.

Con este resultado, Swiatek no solo conquista su primer título en la Catedral del tenis, sino que también reafirma su dominio absoluto en el circuito y marca un hito histórico para el tenis polaco. En menos de una hora, la número uno del mundo demostró por qué es la figura más dominante de la actualidad.