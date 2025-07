Ángel Di María agradeció el recibimiento y llevó tranquilidad tras el golpe: "Esto es lo más lindo"

El campeón del mundo valoró su regreso al club, lamentó el empate sobre el final y llevó tranquilidad tras salir lesionado en camilla.

Hoy 19:34

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central fue emotivo y con gol incluido, pero la alegría no pudo ser completa: el equipo empató 1-1 ante Godoy Cruz por la fecha 1 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito, y “Fideo” expresó su mezcla de emociones tras el partido.

“Fue un garrón, faltaba poquito y nos empataron”, dijo sin rodeos el rosarino sobre el tanto del uruguayo Vicente Poggi, que le arrebató el triunfo a Central en tiempo de descuento. Sin embargo, el campeón del mundo prefirió ver el vaso medio lleno: “No perdimos, sumamos. Hay que pensar en lo que viene”.

El flamante refuerzo canalla, que marcó de penal a los 33 minutos del segundo tiempo, también llevó tranquilidad sobre su estado físico tras retirarse lesionado: “Fue un pisotón en el hueso, pero estoy bien”.

Di María, que jugó en gran nivel y fue ovacionado por todo el estadio, confesó: “Queríamos arrancar bien el campeonato, el semestre, pero no se pudo. Estoy contento, tranquilo. Lo que no me gusta es hablar mucho, esto es más lindo, más tranquilo”.

El 1-1 dejó bronca en el vestuario, pero también señales positivas para lo que viene. “Merecimos un poquito más, es fútbol, no quiso entrar. Terminó en empate”, analizó el zurdo, quien dejó claro que el equipo de Ariel Holan está en construcción, pero con ambición.

El próximo compromiso de Central será el sábado 19 de julio a las 16:30 horas ante Lanús, en la Fortaleza. El efecto Di María se hace sentir: el “Granate” ya anunció que pondrá 5.000 entradas a la venta para hinchas neutrales, ante la expectativa que genera la presencia del crack en cada cancha del país.