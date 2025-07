Diputados preparan su estrategia ante el inminente veto de Milei a las leyes de jubilaciones, moratoria y discapacidad

Tras la sanción en el Senado, el oficialismo busca blindar el veto que anunció el Presidente, mientras sectores de la oposición analizan cómo reunir los votos para rechazarlo. La puja anticipa un agosto caliente en el Congreso.

Hoy 19:35

Mientras se espera la formalización del veto presidencial anticipado por Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio, la Cámara de Diputados ya se organiza para definir el futuro de tres proyectos claves: la recomposición de haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad.

Aunque el Congreso entrará en un receso legislativo hasta agosto, las conversaciones por los dos tercios necesarios para rechazar el veto, o el tercio que se requiere para sostenerlo, ya están en marcha. La decisión de Milei, según fuentes oficiales, responde a un argumento económico central: las leyes votadas por el Senado comprometerían el objetivo de déficit cero, pieza clave del programa del ministro Luis Caputo.

Desde el oficialismo, la senadora del PRO Silvana Giudici fue categórica: “La sesión del Senado fue un intento por torcer el rumbo del Gobierno. Si estas leyes avanzan sin veto, podrían afectar entre 5 y 7 puntos del PBI, lo que podría quebrar toda la Argentina”, afirmó en declaraciones a TN.

Sin embargo, desde sectores dialoguistas, la postura es otra. El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot recordó que su propuesta legislativa plantea siete fuentes de financiamiento para sostener la actualización de las jubilaciones. “Esto se financia con lo que el Gobierno se ahorra por el fin de la moratoria. Y está basado en el presupuesto 2024, que ya fue superavitario”, sostuvo.

Por su parte, la diputada de la UCR Natalia Sarapura también criticó la lógica económica del Ejecutivo: “El argumento de que no hay más plata empieza a perder valor. La discusión es para qué hay plata y para qué no. Y esa decisión le corresponde al Congreso, no a un grupo de ministros firmando decretos de necesidad y urgencia”.

Así, mientras la Casa Rosada prepara su ofensiva para blindar los vetos, la oposición intenta sumar consensos para desafiarlos en el recinto. Agosto se perfila como un mes de alta tensión parlamentaria, en el que la pulseada entre el Ejecutivo y el Legislativo podría redefinir el equilibrio de fuerzas en un Congreso cada vez más polarizado.