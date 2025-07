El ajuste que hizo Javier Milei había que hacerlo

Por Ernesto Mattos, en el diario Ámbito HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La economía política surge como una forma de organizar el sistema económico de producción en base a la distribución y comercialización de mercancías -manufacturas-, con el único fin de tener una comunidad con sus necesidades satisfechas, bienestar general.

Smith pone su atención en una clase de la sociedad, la que vive de la renta. Nos cuenta que el interés de los propietarios de la tierra se halla inseparablemente conectado con el interés general de la sociedad:

“Cuando los poderes públicos deliberan acerca de algún reglamento de comercio o de administración, los propietarios de la tierra difícilmente podrán desviarlos de su empeño, alegando el fomento de los intereses que de una manera particular les concierne; por lo menos, si se les atribuye un regular conocimiento sobre lo que constituye su interés.

Pero, a decir verdad, lo más frecuente es que los propietarios carezcan de esos elementales conocimientos, porque de las tres clases citadas es la única que percibe su renta sin que le cueste trabajo ni desvelos, sino de una manera, en cierto modo, espontanea, independientemente de cualquier plan o proyecto propio para adquirirla (RN)”

Es clara la visión que tiene el autor sobre la clase que vive de la tierra: carentes de elementos de conocimiento para la administración del gobierno. Administrar o reglamentar el comercio no es para esta clase. Pero además no solo hace un análisis sobre esta clase, sino sobre otras, pero a la vez nos deja una serie de interrogantes como: ¿Qué clase cumple las condiciones para administrar o reglamentar el comercio? ¿Quién conduce el proceso que permita la generación de riqueza? ¿Qué clase social conduce el gobierno?; que son importantes en este siglo XVIII y XIX, en el cual, desde las regiones del Sur, comienza un proceso de independencia. ¿Qué rol jugaran esas economías en la división internacional del trabajo? Surgen algunos interrogantes como ¿Ser taller o granero? Continuemos con los aportes de Adam, que busca contribuir en la discusión de la conducción del gobierno, de la política. Al referirse a la segunda clase, la que vive de salario, plantea que estos también tienen un interés inseparable del interés general de la sociedad:

“Los salarios de los obreros, como ya hemos visto, nunca se elevan tanto como cuando la demanda de mano de obra aumenta de modo permanente, o cuando la cantidad de obreros ocupados crece considerablemente de año en año. Cuando esta riqueza real de la sociedad se mantiene en un nivel estacionario, los salarios se reducen muy pronto a lo que es meramente suficiente para criar los hijos y perpetrar la raza. Pero cuando la sociedad declina, todavía caen por debajo de ese nivel. La clase de propietarios puede ganar aún más con el progreso de la sociedad, que la de los obreros; pero ninguna sufre tan cruelmente con la decadencia como la clase trabajadora. Sin embargo, aunque el interés del obrero se halla tan íntimamente ligado con el de la sociedad, es incapaz de comprender ese interés, o de relacionarlo con el propio. Su condición no le deja tiempo suficiente para procurarse la información necesaria, y su educación y sus hábitos son tales, por lo general, que le inhabilitan para juzgarla aun después de conocida (RN)”.

La relevancia que pone en la formación y educación de esta clase social, educar al conjunto de la comunidad, educación pública, que permita formar los cuadros técnicos – burocráticos para la gestión de una comunidad y sus desafíos económicos que no son los mismos en centro que en la periferia ¿Cómo gestiona el actual gobierno? ¿Para los propietarios y dueños de la tierra o para los que viven del salario? El objetivo del bienestar social no esta en la planificación de la actual gestión que continua el plan del FMI ¿Adam Smith estaría a favor o en contra de la intervención económica del FMI en su comunidad británica? Podríamos dar respuesta de ello más adelante.

No obstante, los que viven del salario no son considerados para las artes del comercio y la administración que están vinculadas al gobierno. Pero ¿La tercera clase seguirá esta línea de su interés inseparable del interés general de la sociedad? No, los que viven del beneficio no tiene la misma conexión que los anteriores. Esta clase que vive del beneficio y que pone en movimiento al trabajo útil en cualquier sociedad:

“Los planes y los proyectos de las personas que emplean capitales regulan y dirigen operaciones más importantes del trabajo, y la ganancia es el fin que se proponen con semejantes especulaciones. Ahora bien, la tasa de beneficios no sube, cual acontece con la renta y los salarios, a medida que aumenta la prosperidad, ni desciende cuando la sociedad decae. Por el contrario, es naturalmente baja en los países ricos, y alta en las naciones pobres, elevándose a los niveles más altos en aquellos pueblos que caminan desbocados a la ruina. Por consiguiente, el interés de esta tercera clase no se halla íntimamente relacionado, como el de las otras dos, con el general de la sociedad. Los comerciantes y fabricantes son, dentro de esta clase, las dos categorías de personas que emplean, por lo común, los capitales más considerables y que, debido a su riqueza, son objeto de la mayor consideración por parte de los poderes públicos. Como toda su vida se halla ocupada en hacer planes y proyectos, gozan de una mayor acuidad mental que la mayor parte de los terratenientes”

Para Adam Smith, la clase que vive del beneficio, fabricante y comerciante, conoce muy bien sus intereses, con actos generosos a veces hacen coincidir su interés con los de los terratenientes, y son opuestos al bien público. Esto se debe a que esta clase que vive de los beneficios tiene dos objetivos: ampliar el mercado y restringir la competencia. Acá está un poco la tensión para el desarrollo de esta estructura productiva, si bien ampliar el mercado coincide con el bien público, no tanto así con la idea de restringir la competencia.

En la actualidad algunxs economistas prefieren -militan- el modelo exportador o bajar derechos de exportación en vez de idear/pensar como integrar económica y políticamente la Argentina y sus distintas regiones, en silencio estos economistas balbucean: el ajuste que hizo Milei había que hacerlo y se preguntaban ¿Y si sale bien? En vez de seguir las recomendaciones de un libro de 1776 que deja muy en claro algo:

“Toda proposición de una ley nueva o de un reglamento de comercio, que proceda de esta clase de personas, deberá analizarse siempre con la mayor desconfianza, y nunca deberá adoptarse como no sea después de un largo y minucioso examen, llevado a cabo con la atención más escrupulosa a la par que desconfiada (RN)”

Es categórico a la hora de señalar que estos intereses de los comerciantes y fabricantes no coinciden exactamente con los de la comunidad. La relevancia de la RN radica justamente en que la administración y reglamentos del comercio pueden ser coordinados mejor por los fabricantes y comerciantes, pero que choca cuando se restringe la competencia. Esta clase prefiere mantener elevados beneficios, por encima del nivel natural. En este caso, es el gobierno o la comunidad la que debe estar atenta a que no sea oprimida por aquella clase. Es como diría años después Federico List “ni un sastre es la nación, ni la nación es un sastre”. Que un sector económico domine e influya en la política económica de un país es algo que va a estudiar Prebisch y Bunge con su idea de centro y periferia, astros y satélites y ¿Dicen que no hay pensamiento nacional en el Rio de la Plata? Falso, podríamos seguir nombrando autores, pero es importante repensar si la solución que vende un economista es rápida, hay que por lo menos dudar.

Para finalizar otro aporte del escoses, que no podemos pasar por alto es la división del trabajo, ocasiona en todo arte un aumento proporcional en las facultades productivos del trabajo, genera una diversificación de numerosos empleos y actividades económicas que es consecuencia de esa ventaja. En los países que lo han desarrollado generan un nivel más alto de laboriosidad y progreso, pues generalmente es obra de muchos, en una sociedad culta, lo que hace uno solo, en estado de atraso. En todo país adelantado, el labrador no es más que labriego y el artesano no es sino menestral. Por ello para realizar Smith explicaba las ventajas de una sociedad manufacturera ¿Cuántos y cuan diferentes oficios no se advierten en cada rama de las manufacturas de lino y lana, desde los que cultivan aquella planta o cuidan el vellón hasta los bataneros y blanqueadores, aprestadores y tintoreros? La agricultura no admite tantas subdivisiones del trabajo como en la manufactura (RN).

Por ello cobra sentido la clase social que debe conducir los destinos de una Nación, esos mercaderes que serán la burguesía ¿Tiene una tarea? Si transformar la sociedad y generar la mayor cantidad de trabajo bajo la planificación y coordinación del gobierno. En caso contrario surgirán comunidades bajo la idea de la especialización o una comunidad que no admiten tantas subdivisiones del trabajo como las manufacturas ¿Serán menos cultas estas sociedades? Siguiendo el hilo de pensamiento de Smith, sí. Pero hasta para el escoses crear trabajo es parte del proceso que se da si se desarrolla la industria manufacturera con las advertencias correspondientes. En este punto por eso los países periféricos tuvieron que desarrollar dos ideas: gobernar es poblar y gobernar es crear trabajo. En la actualidad ni es poblar ni es crear trabajo. Estamos volviendo a una argentina pre1943, una economía ocupada por el monopolio extranjero con la complicidad de ciertos partidos políticos del contubernio (PAN, UCR, PS y otros) y los sectores del agro de exportación de granos y de carne.

Agro y Argentina. Los precios a la baja, la producción a nivel normal.

Hay un dilema que planteaba Diamand, si el precio sube y la producción baja, si el precio baja y la producción crece y una combinación de ambas. Esto es parte del aporte teórico como la noción de estructura productiva desequilibrada y que el tipo de cambio reposa en el sector agropecuario ¿Qué debaten los economistxs? El dólar, la tasita y el cepo, el orden macro, pero los grandes debates están en los libros del siglo XIX, hasta algunos economistxs se dan el lujo que “la inflación es por memoria” y es un libro. Pasamos de discutir la organización económica y política de la comunidad a creer que tener superávit fiscal producirá bienestar general ¿Ocurre eso? Habría que preguntarle a lxs jubiladxs que marchan cada miércoles. La confusión se retroalimenta por la falta de análisis y de marco teórico e histórico ¿Nadie lee los clásicos?

Pero ¿Cómo está el agro argentino estos primeros años de gestión de Milei? Según la BCR “En los últimos dos años, el stock de vacas se redujo en más de 900.000 cabezas. Compensar esa pérdida de hembras requeriría un incremento de más de 8 puntos porcentuales en el denominado “porcentaje de destete”, salto productivo que hasta el momento no registra precedentes en la performance de nuestra ganadería en los últimos 15 años”, esto es producto de la faena excesiva. ¿invertirán lo necesario los productores ganaderos? Se suma a este contexto y que nos alejaría de ese objetivo que nos plantea el BCRA porque en la semana se eliminaron determinados organismos del sector:

Se disolvió el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, 1.000 personas en total.

Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas que significa ahorros de unos 1000 millones de pesos anuales.

Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura (al tiempo que se produce una fuerte desregulación de la industria para darle mayor libertad a los productores).

Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuya planta se redujo en 600.

Se derogaron los regímenes de promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas, del Gusano de Seda, de la Actividad Caprina, Ganadería Bovina en zonas áridas y semi-áridas, Búfalos de Agua y Producción Algodonera. Y cuando todo esté promovido… nada lo estará.

El Instituto de nacional de tecnología industrial (INTI) tuvo despidos por 733 trabajadores. Como planteamos antes, los desafíos en la periferia son diferentes al de los países centrales. Un objetivo que permitió a otros países, en la misma situación que Argentina, es subordinar los sectores económicos a la planificación del estado. China es un ejemplo, lo fueron Alemania o Estados Unidos. El panorama actual tiene esos viejos desafíos ¿ser taller o granero? el 60% del crecimiento del comercio mundial en 2024 se ubicó en Asia, de acuerdo con un trabajo reciente del FMI. Desde principios de este siglo las economías más dinámicas del mundo se concentran en dicho continente: China, India, Vietnam, Indonesia, Tailandia, entre otros destacados destinos. Una sociedad agropecuaria no admite subdivisiones del trabajo, por ende, no puede ser una sociedad culta. El zar Alejandro III (1845-1894), mientras los exportadores se enriquecían exportando granos, hubo hambruna en el pueblo ruso que solo comía el denominado "pan de hambre". Los que vivían de la renta y la aristocracia, estaban bien y la hambruna era moneda corriente entre el pueblo ruso. Por ello recordamos a Nikolai Vavilov que sin él no tendríamos un Banco de semilla Mundial de diferentes tipos, fue posible porque luego de esa hambruna que no conmovió a Alejandro III surgió la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS) donde Vavilov desarrollo el agro como ciencia, socialismo científico.

Pablo Chena, economista, me decía “hay un mercado interno de 10.000.000 de personas, equivalente al de empleo registrado, ahí esta la solución, en ese sujeto productivo esta la alternativa”. La alternativa a no decir rápidamente: el ajuste que hizo Milei había que hacerlo y caer en la pregunta y ¿Si sale bien?