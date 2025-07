Oro, Plata y Bronce para Santiago del Estero en el Campeonato Nacional Argentino de Tenís de Mesa

Los representantes santiagueños alcanzaron podios en diversas categorías.

Hoy 19:47

Santiago del Estero hizo historia en la ciudad de Rosario, (lugar donde se disputó la competencia tenimesista más importante del año) y alcanzó podios en diversas categorías.

La delegación de nuestra provincia, brilló de manera espléndida y marcó un antes y un después en este deporte.

16 jugadores más familiares viajaron al evento que se disputó entre el 9 y 13 de julio en la cuidad Rosarina.

Después de un año de duros preparativos y entrenamientos, los jugadores de la Escuela Eber Calosso, que forman parte de la ANTM ( Asociación Norte Tenís de Mesa) obtuvieron la recompensa esperada.

Resultados :

Malena López Auat, Campeona individual en Sub 17, campeona en equipos femenino sub 17, tercer puesto en la categoría mixtos sub 19.

Luciana Frías Paz, campeona en equipos femeninos sub 17, subcampeona en damas sub 19.

Constantina Sialle subcampeona en dobles Mixtos sub 13.

Gregorio Molina Sialle Subcampeon en la categoría Dobles Mixtos sub 13, subcampeón en la categoría equipos sub 13 y subcampeón en dobles masculino sub 13.

Benicio Aragón Tagliavini subcampeón en la categoría dobles masculino sub 13, y subcampeón en equipos sub 13.

Valentín Serrano, tercer puesto en la categoría dobles mixtos sub 19 y tercer puesto en la categoría equipos masculino sub 23.

Benjamín Carrizo tercer puesto en la categoría equipos sub 23.

Julián Saraco tercer puesto en la categoría equipos sub 23.

Zoe Forray Achaval, campeona en llave B categoría sub 13.