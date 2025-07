Se brindaron recomendaciones para prevenir incendios por la quema de pastizales y basura

Alerta Banda solicitaron a los vecinos que se encuentren en inmediaciones de un incendio llamar inmediatamente a los teléfonos del Centro de Monitoreo 38554209837 o al 3855140924.

Hoy 15:25

Desde el Sistema de Seguridad Municipal Alerta Banda se advirtió que vecinos del barrio Mama Antula dieron a conocer que debido al accionar de una persona desaprensiva se produjo un incendio en un terreno baldío.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de sus redes sociales el área municipal difundió un video en que se da a conocer que una mujer prende fuego a los pastizales ubicados a la altura de la Manzana 138, del mencionado barrio, desatando un incendio que casi alcanza a los transformadores de energía eléctrica.

“Estas prácticas irresponsables ponen en riesgo la vida de todos, además de ser ilegales. Quemar basura o pastizales no es limpiar, es un delito ambiental y un acto de total inconsciencia. Pedimos a los vecinos que denuncien estos hechos y que entre todos cuidemos nuestra ciudad”, indicaron.

En este sentido, se brindaron una serie de recomendaciones para prevenir focos ígneos y denunciar incendios intencionales ocasionados por vecinos irresponsables que ponen en riesgos viviendas y propiedades adyacentes debido a su rápida propagación.

Se recomienda mantener los terrenos libres de malezas; no tirar vidrio, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible; no encender fogatas; no quemar pastizales ni restos de basura. Si alguien encuentra restos de fogatas, se sugiere apagarlos con agua y tierra y no abandonar los restos hasta que deje de humear.

Por su parte, desde Alerta Banda solicitaron a los vecinos que se encuentren en inmediaciones de un incendio a no actuar por iniciativa propia, alejarse del lugar y llamar a los teléfonos del Centro de Monitoreo que trabaja las 24 horas: 38554209837 o al 3855140924.