Eugenio Semino: “El sistema político abandonó a los jubilados, estamos ante una crisis humanitaria”

El defensor de la Tercera Edad fue entrevistado este martes en Libertad de Opinión.

Hoy 22:19

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, expresó su profunda preocupación por la crítica situación de los jubilados en la Argentina, durante una entrevista este lunes en el programa Libertad de Opinión. “Lo que estamos presenciando hoy es un déjà vu. Hace exactamente un año ocurrió lo mismo: se sancionó una ley, algunos la apoyaron y luego esos mismos legisladores respaldaron el veto”, advirtió con dureza.

Semino trazó un crudo diagnóstico del presente del sector pasivo: “El haber mínimo está en 379 mil pesos, pero la canasta básica para jubilados en abril fue de un millón doscientos mil. Nadie puede subsistir con lo que se paga hoy”. En ese sentido, denunció la falta de voluntad política para abordar la problemática: “Tanto oficialismo como oposición no están dispuestos a resolver esto. Se limitan a disputar espacios de poder en clave electoral mientras los jubilados pierden calidad de vida… y la vida misma”.

Con más de 300 mil juicios en curso relacionados con haberes previsionales, Semino remarcó que se trata de una falla estructural. “Estamos ante una crisis sistémica y humanitaria. El sistema está quebrado y el deterioro del poder adquisitivo de los haberes supera el 58%, según lo establecen fallos recientes de Cámara”.

También anticipó que habrá una nueva ola de judicializaciones si se concreta un aumento por decreto que no contemple la pérdida real frente a la inflación. “El jubilado que cobra 370 mil pesos, que no puede comprar su medicación ni tiene cobertura de salud, no sólo sufre injusticias: está perdiendo la vida”.

Finalmente, exigió al Estado declarar la emergencia sanitaria y habitacional para el sector. “No pedimos privilegios, pedimos que se palien las injusticias. Esta es una urgencia que atraviesa todos los días a millones de argentinos invisibilizados”, concluyó Semino.