Gustavo Marangoni: “Lo que une a las alianzas es la grieta”

El analista político fue entrevistado en Libertad de Opinión y se refirió a la postura del Gobierno de cara a las elecciones de octubre. Valoró el rol de los gobernadores en la agenda política.

Hoy 22:56

El analista político Gustavo Marangoni analizó el escenario preelectoral con vistas a octubre y afirmó que las alianzas políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, siguen estructuradas alrededor de una lógica binaria: la grieta. “Lo que une a las alianzas es la grieta”, sintetizó este lunes en Libertad de Opinión.

Según Marangoni, el presidente Javier Milei mantiene una estrategia clara basada en la confrontación. “Establecer rivales definidos alimenta su narrativa del ‘yo solo contra el mundo’. Las peleas, incluso las derrotas en el Senado, son funcionales a su relato. Él las presenta como una embestida de la casta para impedirle hacer lo que vino a hacer”, explicó.

En lo económico, el analista señaló que el Gobierno parece apostar de lleno al ajuste, cuidando de que “no se le escape ni el dólar ni los precios hasta octubre”. “Hace pocos días dejó caer las tasas en pesos y hoy pegó un volantazo subiéndolas tres veces. Todo con el objetivo de frenar un posible contagio del dólar”, advirtió.

Respecto al consumo, describió un panorama dispar: mientras a sectores como autos y motos les va bien, supermercados y mayoristas muestran caídas. “El Indec informó que los mayores aumentos se dieron en educación, salud y servicios del hogar. Todos esos rubros duplicaron o triplicaron el índice general del 1,6%. El consumo representa casi el 80% de la economía, por eso hay que mirarlo de cerca”, remarcó.

Finalmente, Marangoni se refirió a la tensión creciente entre Nación y provincias. “Veintitrés gobernadores se pusieron de acuerdo en reclamos concretos. Necesitan recursos para infraestructura y contención social. La pregunta es si el Gobierno logrará perforar ese bloque. De lo que no hay dudas —cerró— es que Milei no va a dejar de pelear, y los gobernadores no van a dejar de reclamar”.