Un santiagueño emocionó en La Voz Argentina con una zamba y eligió a Luck Ra como coach

Lucas Campos interpretó “Cenizas” y logró que se dieran vuelta La Sole y Luck Ra. Eligió al cordobés para seguir aprendiendo.

Hoy 22:55

Lucas Rodrigo Campos, un joven músico de 24 años oriundo de Santiago del Estero, tuvo una destacada participación en La Voz Argentina al interpretar con gran emoción la zamba “Cenizas”, lo que provocó que La Sole y Luck Ra se dieran vuelta para incorporarlo a sus equipos.

En la previa de su audición, Lucas compartió un poco de su historia: "Siempre he sido músico, pero hace dos años descubrí que también podía cantar. Empecé a aprender de a poco", contó. La pasión por la música le viene de familia, especialmente por su abuelo, quien le regaló su primera guitarra: "Era como un compañero para las juntadas, siempre salíamos a tocar".

A pesar del talento que mostró en el escenario, reconoció que su familia no siempre pudo acompañarlo de cerca, en parte porque él mismo se alejaba: "Soy medio boludo también", dijo entre risas, mencionando con cariño a su madre, quien también solía cantar: "Ya no me dejan", bromeó, sobre las ideas de que está grande para seguir con la música.

Al terminar su presentación, Lucas tuvo que elegir con quién continuar su camino en el programa y se inclinó por Luck Ra, buscando aprender no solo más sobre folclore, sino también otros estilos musicales que el artista cordobés domina.

Con su carisma, humildad y una interpretación profunda de una zamba tradicional, Lucas conquistó al jurado y al público, dejando en alto el nombre de Santiago del Estero.