Wanda Nara, al borde de la censura con una producción de fotos en Villa La Angostura

La mediática sorprendió a sus seguidores con imágenes ultra sensuales desde el Cerro Bayo, desafiando el frío patagónico con un look que encendió las redes.

Hoy 00:09

Wanda Nara volvió a ser noticia tras compartir una impactante sesión de fotos al borde de la censura desde Villa La Angostura. La empresaria y conductora disfruta unos días de descanso junto a su familia y amigos en el sur argentino, donde aprovechó para esquiar y retratarse con un look que desató una catarata de comentarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de un breve paso por Bariloche, Wanda y sus hijos se instalaron en Villa La Angostura para disfrutar de la nieve en el Cerro Bayo. Entre bajadas y paseos, la hermana de Zaira Nara protagonizó una producción fotográfica que hizo subir la temperatura a pesar del clima helado.

En las imágenes, Wanda Nara luce un enterito beige, sin mangas y con la espalda completamente descubierta, resaltando su figura. Complementó el outfit con unas botas blancas après-ski de la reconocida marca Moon Boot, lentes de sol oscuros y su pelo suelto y lacio. En otra postal, la mediática se mostró cubriéndose el pecho con sus manos y posando envuelta en un abrigo de piel.

“Sorry, yo no confío”, escribió Wanda Nara en el pie de foto, citando un fragmento de Tití me preguntó, la popular canción de Bad Bunny. Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de elogios: “¿Podrán tener ese lomo después de cinco hijos? Te amo, Wan”, “Se derritió la nieve”, “Carísima, mi ciela”, fueron algunos de los mensajes que destacaron en la publicación que rápidamente se volvió viral.