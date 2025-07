Desempleo en alza y búsqueda laboral 2.0

Qué sectores contratan, qué perfiles se buscan y cómo destacarse.

Hoy 07:13

Por Gabriela Semmartin, en diario TN

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y el avance imparable de las nuevas tecnologías, el mercado laboral argentino atraviesa un momento de transformación profunda. Según los datos que se desprenden de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en base a 31 aglomerados urbanos, durante el primer trimestre de 2025, la tasa de desocupación ascendió a 7,9% mostrando un incremento respecto al 7,7% registrado en idéntico trimestre del año anterior.

Este aumento se debe, en parte, al crecimiento de la población económicamente activa, es decir, a todas aquellas personas que conforman la fuerza de trabajo y están en la etapa de la vida laborable o productiva, independientemente de si tienen trabajo, o no.

Se trata, ni más ni menos, que de 1.808.000 personas (en términos absolutos y considerando la población total) que no tienen trabajo pero están buscándolo de manera activa, y que vienen a presionar sobre un sistema laboral que también se ha visto afectado por las más de 12.000 pequeñas y medianas empresas que dejaron de operar entre enero de 2024 y enero de 2025 -según registros de Industriales Pymes Argentinos-.

Es en parte este panorama el que explica por qué la falta de empleo es hoy una de las principales preocupaciones de los argentinos (44,4%), seguida de cerca por la inflación (40,9%), la corrupción (34,9%), la inseguridad (26%), y la educación (20,6%), según revela una encuesta realizada por Atlas Intel y Bloomberg en junio a 1963 encuestados.

En este contexto, ¿cuáles son los sectores de la economía que más trabajo demandan? ¿Cuáles las profesiones, perfiles y aptitudes más requeridas y valoradas? ¿Qué rol ocupa en este escenario la capacitación? ¿Hay una nueva forma de buscar trabajo y no fracasar en el intento?

En tiempos de auge tecnológico, los oficios también toman la delantera

“Actualmente, los perfiles más buscados se concentran en sectores estratégicos como Tecnología de la Información (IT), Logística, Energía y Salud. En IT, la demanda crece especialmente en posiciones como desarrolladores full-stack, expertos en ciberseguridad, analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial; y en sectores como logística y energía, se requieren técnicos especializados, operarios calificados y profesionales con conocimientos en automatización y eficiencia operativa”, explica Mariana D´Ardis HR Business Partner de Adecco Argentina, no sin antes aclarar que “existe también una necesidad de volver a contar con perfiles de oficio como matriceros, balancineros, calderistas, que son solicitados por muchas empresas pero muy difíciles de encontrar”.

Asimismo, señala que más allá del conocimiento técnico, hoy las empresas valoran especialmente la “adaptabilidad al cambio, la capacidad para trabajar en equipo, la autonomía y pensamiento crítico, las competencias digitales transversales y la actitud y pasión por el trabajo. En sectores como tecnología, además de conocimientos específicos, se buscan perfiles con mentalidad de aprendizaje continuo; y en áreas operativas o logísticas, la actitud y la confiabilidad son claves”.

Qué valoran los que eligen

En línea con este pensamiento, el estudio de habilidades más buscadas desarrollado por Bumeran -portal líder de empleo en Latinoamérica-, del que participaron 787 especialistas en HR de la región -229 de Argentina, 157 de Chile, 143 de Ecuador, 93 de Panamá y 165 de Perú- y que busca responder cuán relevantes son las habilidades duras y blandas dentro del mercado laboral, indica que el 69 por ciento de los especialistas en RRHH consultados prefieren las habilidades blandas, por encima de las duras (31%), responsabilidad y puntualidad (42%), resolución de problemas (41%), capacidad de respuesta y adaptabilidad (40%) y trabajo en equipo (40%) se ubican entre las habilidades blandas más valoradas; y hablar un segundo idioma (38%), manejo de software o programas informáticos (37%), manejo de nuevas tecnologías (32%) y competencias técnicas especializadas (31%) entre las duras.

Contribuir a crear un ambiente de trabajo positivo, fortalecer las relaciones interpersonales, fomentar un entorno colaborativo y facilitar la resolución de conflictos son algunas de los fundamentos que respaldan esta decisión de priorizar lo actitudinal por sobre lo académico, o lo rigurosamente vinculado al conocimiento.

Independientemente de este escenario general, y aunque la diversidad es un objetivo cada vez más presente en las agendas empresariales, aún existen sesgos implícitos en algunos procesos de selección.

“En ciertos rubros técnicos o altamente jerárquicos, la edad puede actuar como un filtro indirecto, especialmente para mayores de 45 años. Y si hablamos de género, hay industrias —como Oil & Gas o logística— donde los entornos siguen siendo tradicionalmente masculinizados, aunque se observan iniciativas crecientes de inclusión”, comenta D´Ardis.

Capacitarse también es clave

En este contexto, un paper elaborado por WeWork Argentina indica que la irrupción de las nuevas tecnologías, con la IA a la cabeza, marcan un nuevo escenario para las empresas y sus talentos en un mundo donde adaptarse y evolucionar es clave.

Así, el reskilling -entendido como la recapacitación para adquirir nuevas habilidades- y el upskilling -que busca enseñar a un trabajador nuevas competencias para optimizar su desempeño- emergen como dos herramientas esenciales no solo para los profesionales, sino también para las empresas que buscan construir equipos resilientes, preparados para innovar y liderar en entornos complejos.

Un informe elaborado por McKinsey Global Institute (MGI) viene a respaldar esta afirmación e indica que la demanda de competencias tecnológicas aumentará un 55% hasta 2030 a nivel global, mientras que la demanda de habilidades sociales y emocionales -como el liderazgo y la gestión de personas- se incrementará un 24%.

Cómo destacarse y buscar trabajo

Y si de cambios hablamos, la forma en que buscamos trabajo y en la que se reclutan los talentos también ha sufrido modificaciones drásticas en los últimos años.

Según el estudio Reclutamiento y Postulación Digital de Bumeran, el 85% de los especialistas en recursos humanos de la Argentina utiliza plataformas digitales para realizar el reclutamiento de talentos, tendencia que se replica en otros países de la región: en Panamá, el 94% de los expertos tiene preferencias por las plataformas digitales; en Perú y en Chile, el 88%; y en Ecuador, el 78%.

“La revolución tecnológica ya es un hecho en el mundo de los recursos humanos. La digitalización de los procesos y la implementación de IA, es la realidad cotidiana de los especialistas. Por eso es crucial, como afirman el 100% de los expertos, que los talentos tengan presencia y actualicen sus perfiles en las plataformas laborales”, indica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Por su parte, y en línea con este pensamiento, Mariana D´Ardis recomienda contar con “presencia digital actualizada, LinkedIn sigue siendo el canal más profesional y usado por los reclutadores; un CV claro y personalizado, mejor uno por sector que uno genérico; postulación activa y red de contactos, no basta con cargar el CV, hay que interactuar, investigar empresas y sumar recomendaciones; y evitar los canales informales para las búsquedas sensibles, ya que se detectó un aumento de avisos falsos en redes sociales-“.

La clave, tanto en términos de búsqueda como de reclutamiento, parece estar en línea con el crecimiento de las nuevas tecnologías. Y como muestra basta sólo un ejemplo: la última Expo Bumeran Online, donde en menos de cuatro días se registraron 1.140.000 postulaciones en toda la región.