De Felippe, tras la histórica clasificación en la Sudamericana: “Este triunfo nos sirve para motivarnos y seguir peleando todo”

El entrenador de Central Córdoba expresó sus sensaciones luego de la goleada por 3-0 ante Cerro Largo en Uruguay, que depositó al equipo santiagueño en los octavos de final del certamen continental.

Hoy 23:53

Luego de la contundente victoria de Central Córdoba por 3-0 sobre Cerro Largo en Montevideo, que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador Omar De Felippe analizó con satisfacción el rendimiento del equipo y destacó el cambio de actitud respecto al partido de ida.

“Tuvimos otra intensidad, otra intención, fuimos más rápidos en el juego. Tanto Godoy como Perelló nos dieron variantes por afuera, pero lo que más me gustó es que tuvimos otra velocidad, muy distinto al partido anterior en el que no pateamos al arco”, expresó el DT en conferencia de prensa. “A veces necesitás tiempo para volver a entender lo que hacíamos bien y repetirlo. Este triunfo nos sirve para motivarnos y seguir peleando todo lo que nos toque jugar”, agregó.

El técnico también valoró el inicio del encuentro y el desarrollo hasta la expulsión de un jugador rival. “Fue bueno el arranque y luego lo dividimos desde la expulsión. Son otros partidos cuando el rival se queda con uno menos. La evaluación la hacemos sobre todo en esos primeros minutos, cuando éramos once contra once, y vimos un equipo más parecido al que jugó la Libertadores y el torneo pasado, eso me deja más tranquilo”, sostuvo.

Sobre la actuación individual de Leonardo Heredia, autor de uno de los goles, De Felippe remarcó: “Es lindo cuando los delanteros tienen la posibilidad de convertir, pero valoro mucho lo que hacen para el equipo. No están solamente para hacer goles, tienen que participar del juego y trabajar para el equipo. Hay mucho sacrificio y entrega”.

También pidió paciencia con los refuerzos: “Los jugadores que vinieron necesitan tiempo de adaptación a lo que queremos y empezar a conocer la locura que tenemos nosotros para mejorar. Hay que tener paciencia para que se adapten y nos den lo mejor que tengan”.

Por último, el entrenador del Ferroviario se mostró agradecido con los hinchas: “Nos pone muy felices que la gente nos acompañe. Como siempre digo, no les pedimos nada, les agradecemos que estén. Me voy tranquilo, más que por el resultado, porque empezamos a funcionar. Queremos hacer una buena copa y seguir muy atentos en el torneo, donde tenemos que comenzar a sumar de a tres”.

El próximo rival en la Copa será Lanús, pero antes Central Córdoba tendrá compromisos clave por la Liga Profesional ante Defensa y Justicia y Newell’s.