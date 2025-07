La ciencia descubrió la clave dentro del cerebro que diferencia a las personas optimistas de las pesimistas

Investigadores japoneses lo evaluaron mediante resonancias magnéticas. La actividad neuronal es muy similar entre optimistas y variable entre pesimistas.

Hoy 05:41

Una investigación publicada en las últimas horas en el sitio Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) llegó a la conclusión de que existe una diferencia clave entre los cerebros de la gente optimista y pesimista, y que podría resumirse así: las personas optimistas son neuronalmente todas iguales, mientras que las pesimistas poseen una estructura más “idiosincrática”, es decir, caracterizada por diversos matices.

“El optimismo es un rasgo de personalidad crítico que influye en la cognición orientada al futuro al enfatizar los eventuales resultados positivos y disminuir la importancia de los negativos. ¿Cómo representa el cerebro las diferencias idiosincráticas en el pensamiento episódico sobre el futuro que están moduladas por el optimismo?”, se pregunta el trabajo publicado por investigadores de las Universidades de Kobe y de Kioto, en Japón.

Si Freud o Lacan se levantaran de la tumba..., ¿volverían a morir al ritmo de este paper? Hay recursos y objetivos. En este caso -como en otros trabajos de su tipo- el fin sería establecer ciertos niveles de estandarización en el campo de la salud mental que permitan optimizar posibles tratamientos con márgenes de incertidumbre supuestamente menores.

El hecho es que en dos estudios con imágenes de resonancia magnética, se escaneó a los participantes durante una tarea de “pensamiento episódico futuro”, en la que se les presentó una serie de escenarios con diferentes situaciones emocionales y se les pidió imaginarse a sí mismos (o a su pareja) en ese lugar.

“El análisis de similitud de representación entre sujetos reveló que los individuos más optimistas tenían representaciones neuronales similares en la corteza prefrontal media, mientras que los individuos menos optimistas mostraron representaciones más idiosincráticas en esa región”, explican los científicos.

También llegaron a la conclusión, en base a la representación neuronal observada en el cerebro, que las personas optimistas imaginan “eventos positivos como más distintos de los negativos”, lo que facilita la diferenciación psicológica. Es decir, evidencian un mayor contraste entre ambos a la hora de imaginarse un episodio futuro.

Estos hallazgos tienen implicaciones teóricas y metodológicas importantes para la comprensión del valor adaptativo del optimismo, ya que lo que se desprende de estos escaneos neuronales es que -como dicen los autores- “los individuos optimistas son todos parecidos, pero cada pesimista lo es a su manera”, lo que implicaría en estos últimos una mayor complejidad que podría atentar contra esa capacidad de adaptación.

Cómo se evaluó cada esquema neuronal

Para evaluar la similitud neuronal durante la imaginación de escenarios futuros, desarrollaron dos estudios con adultos sanos que realizaron una tarea de pensamiento episódico futuro. Se presentó a los participantes una serie de escenarios con diferentes valencias emocionales (positiva, neutral, negativa y relacionados con la muerte) y se les pidió imaginarse a sí mismos (o a su pareja) en esa instancia.

La tarea incluyó condiciones tanto autorreferenciales como referenciales a la pareja para abarcar una amplia gama de contenidos cognitivos y emocionales. Este diseño permitió a los científicos investigar también si la convergencia neuronal relacionada con el optimismo es constante en diferentes perspectivas (propia versus ajena, por ejemplo) o si es específica para imaginar el propio futuro.

“Una inspección visual de estas matrices indicó un incremento en la similitud representacional entre individuos con puntajes de optimismo altos, lo que sugiere que estos individuos tienen representaciones neuronales muy similares del pensamiento episódico sobre el futuro”, explicaron.

También realizaron una inspección de las distancias entre participantes del estudio en un espacio de dos dimensiones. “Cada punto representa un sujeto, y los puntos se codificaron por colores según sus puntajes de optimismo. Los resultados mostraron que los individuos optimistas estaban agrupados más estrechamente (es decir, mayor convergencia), mientras que los menos optimistas estaban más dispersos”, detallaron.

Como conclusión, los investigadores japoneses afirman que “las personas optimistas exhiben patrones neuronales más similares al imaginar el futuro, mientras que los pesimistas muestran mayor variabilidad. Además, los optimistas tienden a ver los eventos positivos como más distintos de los negativos, lo cual podría tener implicaciones importantes para la salud mental, las relaciones sociales y el diseño de intervenciones psicológicas”.