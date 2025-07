Estos son los resultados de los choques de cuartos de final de las formativas, clasificados y duelos de semis

Este lunes se completaron los clasificados en las diferentes categorías del certamen formativo.

Hoy 16:03

Se disputaron en su totalidad los cuartos de final del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados de los encuentros, clasificados y choques de semis.

Séptima División

Villa Unión (La Banda) 2 vs Unión (Beltrán) 1

Central Córdoba 2 vs Sarmiento (La Banda) 0

Güemes 0 (4) vs Central Argentino (La Banda) 0 (3)

Comercio 1 (3) vs Mitre Negro 1 (4)

Octava División

Mitre Amarillo 1 (4) vs Central Córdoba 1 (2)

Comercio 0 vs Sarmiento (La Banda) 2

Unión Santiago 1 vs Sportivo Fernández 0

Güemes 1 (4) vs Mitre Negro 1 (2)

Novena División

Mitre Amarillo 0 vs Central Córdoba 3

Güemes 0 vs Mitre Negro 2

Comercio 0 (7) vs Estudiantes Blanco 0 (6)

Vélez Sársfield (San Ramón) 1 vs Sarmiento (La Banda) 2

Décima División

Mitre Amarillo 0 (4) vs Comercio 0 (3)

Mitre Negro 0 (1) vs Sarmiento (La Banda) 0 (2)

Unión Santiago 0 vs Central Córdoba 2

Instituto Rojo 0 vs Independiente (Beltrán) 2

Clasificados:

7ª: Villa Unión, Central Córdoba, Güemes y Mitre Negro

8ª: Mitre Amarillo, Sarmiento, Unión Santiago y Güemes

9ª: Central Córdoba, Mitre Negro, Comercio y Sarmiento

10ª: Mitre Amarillo, Sarmiento, Central Córdoba e Independiente de Beltrán

Semifinales:

7ª:

Villa Unión vs. Central Córdoba

Güemes vs. Mitre Negro

8ª:

Mitre Amarillo vs. Sarmiento

Unión Santiago vs. Güemes

9ª:

Central Córdoba vs Mitre Negro

Comercio vs Sarmiento

10ª:

Central Córdoba vs Independiente de Beltrán

Mitre Amarillo vs Sarmiento