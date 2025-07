Luis Caputo habló sobre el acuerdo con el FMI: “Lo importante es recuperar el acceso a los mercados”

El ministro de Economía de la Nación destacó que en 18 meses son "el Gobierno que más reservas acumuló". Dijo que el board del organismo podría aprobarlo a fines de julio.

Hoy 23:36

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este jueves luego de que el FMI anunciara un acuerdo técnico para que Argentina reciba US$ 2.000 millones. "Va a ayudar significativamente a que el país pueda recuperar acceso a los mercados", sostuvo.

"Firmamos un excelente acuerdo para el país, es mejor que lo que habíamos firmado antes", analizó el funcionario en el programa Las tres anclas del canal de streaming oficialista Carajo.

Caputo consideró que el acuerdo alcanzado este jueves es mejor porque, afirmó, "va a ayudar significativamente a que el país pueda recuperar acceso a los mercados para, por lo menos, poder refinanciar su deuda".

"A veces se habla mucho de acumulación de reservas, en realidad este es un Gobierno que no ha hecho otra cosa que comprar reservas", sostuvo el ministro, quien indicó que el paso siguiente es que el board del FMI apruebe el acuerdo que, estima, será a fin de julio.

Además, el ministro se encargó de remarcar el buen clima y el constante diálogo que tiene con los técnicos del FMI. "Rescato lo bien que se trabaja con el Fondo. Trabajamos muy bien, se debate, nos podemos pelear, pero siempre desde un lado constructivo, así que aprovecho para agradecerles también a ellos", dijo.

"Lo que te pide el Fondo es que puedas acumular reservas porque sino lo haces, después no le vas a poder pagar a ellos. Si el programa es exitoso, vos vas a acumular reservas. No nos preocupa eso, porque el programa funciona. En 18 meses, somos el Gobierno que más reservas acumuló. Vamos a acumular más reservas de lo que se cree. Lo importante es recuperar el acceso al mercado para no perderlas", afirmó el funcionario.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó la estrategia que tuvo el equipo económico durante la última semana para modificarle la liquidez a los bancos.

"La semana pasada hablamos de los vaivenes que iba a haber por la salida de las LEFI. Trabajamos en sacar la liquidez del mercado y adecuarla. Cuando determinamos la liquidez adecuada, el mercado pide que le demos liquidez extra y si nosotros hacemos eso, esa liquidez se va a precios y a inflación. El mercado está viendo si aflojamos o no", explicó Bausili.

Enseguida, Caputo le advirtió: "El hombre sabe que si hace eso, el Jefe (por Karina Milei) viene con la motosierra".

"Es súper simple lo que pasó: pasaste de un esquema a otro. Fueron 20 años de una forma de operar. Ahora estamos yendo a un esquema que los depósitos vayan a la economía real", continuó Caputo.

La reunión "bárbara" de Luis Caputo con la Mesa de Enlace

El ministro de Economía reveló que tuvo "una reunión bárbara" con la Mesa de Enlace, en la previa de lo que será el sábado el discurso del presidente Javier Milei en la Sociedad Rural, donde se espera que el mandatario anuncie que eliminará las retenciones a la exportación de carne.

"Les demostramos todo lo que estamos haciendo y están agradecidos. Lo que se viene es mucho mejor para el sector. Buscamos que el modelo vaya a la gente. A algunas industrias les irá mejor que a otras, será cuestión de ser más eficientes. Veo que este modelo es cada vez más aceptado y se invierte mucho más", comentó Caputo.

En la continuidad de las inversiones, el funcionario siguió expresando su optimismo para el futuro en cuanto a las inversiones de las empresas privadas. "Lo que me llama la atención es la cantidad de inversores que hay en la economía real. Se sienten identificados con Argentina y quieren que nos vaya bien para mostrarles al mundo que este es el camino", señaló.

"Si ves la balanza energética-minera para los próximos años, para el 2033 vamos a tener un superávit de 54 mil millones de dólares, dos veces de lo que es el agro hoy", vaticinó Caputo.