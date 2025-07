Trump criticó la falta de voluntad de Hamas para un alto el fuego y rechazó la iniciativa de Macron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Hamas no está dispuesto a alcanzar un acuerdo de alto el fuego tras el fracaso de las negociaciones.

Hoy 15:51

En una reciente declaración, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó que Hamas no está interesado en un alto el fuego en Gaza. El mandatario norteamericano señaló que el grupo terrorista no solo ha rechazado las negociaciones, sino que parece tener intenciones de seguir el conflicto a toda costa. "Hamas realmente no quería alcanzar un acuerdo. Creo que quieren morir. Y es muy, muy grave", expresó Trump a los periodistas antes de partir hacia Escocia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, Trump hizo referencia a la situación de los últimos rehenes en poder de Hamas, sugiriendo que los terroristas saben lo que ocurrirá una vez que estos sean liberados. "Y básicamente por eso, realmente no querían llegar a un acuerdo", agregó.

Por otro lado, las críticas también llegaron al presidente Emmanuel Macron, quien días atrás anunció que Francia reconocerá un Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU. Trump minimizó esta medida, asegurando que carece de “peso” y calificando a Macron como “un buen tipo”, pero opinando que su declaración no tiene relevancia internacional.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores israelí expresó que el anuncio de Macron "es un premio para Hamas", en una clara postura en contra de cualquier gesto que pudiera interpretarse como apoyo a la causa palestina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se sumó a la crítica, reiterando que Hamas es el mayor obstáculo para lograr un acuerdo de liberación de los rehenes y la paz duradera en la región. En este contexto, los aliados de Israel, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, exploran otras opciones para liberar a los rehenes y poner fin al régimen de Hamas.

El conflicto sigue escalando, y países europeos como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido han exigido el fin inmediato de la guerra en Gaza, ante la amenaza de una hambruna masiva y el creciente sufrimiento de la población civil.