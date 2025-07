Se juega la Liga Federal Formativa U17 en Santiago del Estero

La competencia se desarrollará entre el sábado y domingo en el estadio “Israel Parnás” de Independiente BBC.

Este fin de semana, Santiago del Estero será sede de una nueva instancia de la Liga Federal Formativa U17, que reunirá a equipos de tres provincias del norte argentino. Independiente BBC será el anfitrión del repechaje regional, que otorgará un lugar en la fase nacional del certamen.

La competencia se desarrollará entre el sábado 26 y domingo 27 de julio en el estadio Israel Parnás, ubicado sobre calle Salta. Además del local, también competirán Quimsa, Gimnasia y Tiro de Salta y Tucumán BB, en una serie de partidos que prometen intensidad y buen nivel de básquet juvenil.

Esta será la última ventana regional del torneo, por lo que los equipos jugarán con la ilusión de lograr la clasificación y continuar su camino en esta competencia que organiza la Confederación Argentina de Básquet (CAB). Desde la organización se extendió la invitación al público en general para asistir y alentar a los equipos del norte argentino.

Fixture del repechaje – Estadio Israel Parnás

Sábado 26 de julio

17:00 hs: Quimsa vs Tucumán BB

19:00 hs: Independiente BBC vs Gimnasia y Tiro

Domingo 27 de julio

11:00 hs: Quimsa vs Gimnasia y Tiro

13:00 hs: Independiente BBC vs Tucumán BB

17:00 hs: Tucumán BB vs Gimnasia y Tiro

19:00 hs: Independiente BBC vs Quimsa