Alex Zaineddín piensa en grande: "Tenemos que doblar los esfuerzos para lograr las aspiraciones"

El entrenador de Sportivo Fernández se refirió al inicio de campeonato en donde empató ante Estudiantes en un entretenido encuentro.

Hoy 14:22

Luego de una jornada cargada de entrenamientos, el DT Alex Zaineddín habló sobre el arranque de Sportivo Fernández que en su debut en el Torneo Clausura empató ante Estudiantes de Huaico Hondo y que este próximo domingo visitará a Independiente de Beltrán.

"Más allá del resultado no me deja conforme el funcionamiento, no se dieron las cosas como uno esperaba y en la semana tratamos de trabajar y corregir cosas futbolísticas, vamos a hacer cambios buscando hacer ese clic para sumar de a tres ante un equipo complicado como independiente en su cancha no la tendremos fácil", remarcó el entrenador.

Además, expresó: "Vamos con el objetivo de clasificar a la final, tuvimos un campeonato bueno, pero no nos deja conformes ya que la intención era jugar la final. Tenemos que doblar los esfuerzos para lograr las aspiraciones", cerró el entrenador.