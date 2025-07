Francos, contra Cristina: “No entiende nada de economía, Milei no gobierna para los ricos”

El jefe de Gabinete respondió las críticas con dureza y defendió las medidas de ajuste fiscal del oficialismo.

Hoy 12:55

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó hoy con dureza a la expresidenta Cristina Kirchner luego de que la dirigente opositora cuestionara la baja de retenciones anunciada por el gobierno de Javier Milei para sectores clave del agro. “No entiende nada Cristina”, afirmó Francos en declaraciones a Radio Rivadavia, y defendió la decisión oficial argumentando que “el daño que las medidas que ellos han tomado le han hecho al sector agropecuario y a los argentinos, en definitiva, es enorme”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ayer, durante su discurso en la Exposición Rural, Milei anunció la rebaja de los derechos de exportación para la carne, el maíz, el sorgo, el girasol y la soja. La medida fue celebrada por representantes del campo, quienes la consideran un paso importante para mejorar la competitividad y la producción del sector.

En un audio enviado a un plenario partidario celebrado ayer, la expresidenta criticó la política oficial: “Milei dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, en fin, que no hay plata para nadie y porque hay que cuidar el superávit fiscal… Sin embargo, ahí no le importa, en La Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país. ¿Te das cuenta cómo es la cosa que no tiene nada que ver lo del superávit?”. “Gobierna para los ricos”, reclamó.

Para Francos, el impacto de la baja de retenciones se traslada a toda la economía: “Permitirle al sector agropecuario explotar al máximo sus posibilidades es agrandar el país, es permitir que exista actividad económica, que se invierta en todos los sectores”.

El funcionario subrayó que restringir la producción a través de altos impuestos perjudicó a las economías regionales y enfrió inversiones. “Ponerle un freno como se ha puesto con las retenciones al crecimiento de esa actividad es no entender lo que pasa en la economía”, declaró.

Consultado por las críticas que señalan que el gobierno de Milei “gobierna para los ricos”, Francos explicó que la baja de retenciones no solo beneficia a grandes productores. “Dentro del campo hay chacareros que tienen un pequeño pedazo de tierra y se levantan todos los días a las cinco de la mañana para ver cómo pueden sacar adelante su pequeño patrimonio”, afirmó.

El jefe de Gabinete insistió en que el objetivo de la política oficial es “agrandar la Argentina”, y cuestionó la sostenibilidad del sistema previsional tras la gestión kirchnerista. Además, ratificó que la administración busca reducir el gasto estatal y ser eficiente en el manejo de recursos, diferenciando el modelo actual de las prácticas históricas del peronismo.

Por último, despejó especulaciones sobre la interna del oficialismo, negó tensiones tras el cierre de listas y sostuvo que el gobierno trabaja unido para sostener el proyecto que encabeza Milei. Aun así, confirmó que hubo sectores disconformes, pero reiteró que los distintos estamentos que conforman al oficialismo están alineados con las ideas del Presidente. Además, aseguró que las políticas antiinflacionarias del oficialismo generan un “apoyo fuerte” de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.