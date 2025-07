Arnold Schwarzenegger y su posible regreso al universo de "Depredador"

Dan Trachtenberg dejó abierta la puerta a una futura participación del actor en la franquicia

Hoy 07:18

El director de Predator: Badlands, Dan Trachtenberg, se refirió recientemente a la posibilidad de que Arnold Schwarzenegger retome su papel de Dutch en futuras entregas de la saga. Durante la Comic-Con de San Diego 2025, el cineasta reveló que compartió un desayuno con el actor y comentó que planea "prepararle algo", dejando entrever una eventual colaboración.

Schwarzenegger interpretó al mayor Alan “Dutch” Schaefer en Depredador (1987), pero no volvió a participar en las producciones posteriores de la franquicia. No obstante, su imagen fue utilizada en una nueva escena incluida en la cinta animada Predator: Asesino de asesinos, disponible en Hulu y Disney+. En ese epílogo, Dutch aparece en una cápsula criogénica junto a Mike Harrigan (personaje interpretado por Danny Glover en Depredador 2) y Naru (interpretada por Amber Midthunder en Predator: La presa). Trachtenberg confirmó que obtuvo el permiso de Schwarzenegger para utilizar su rostro en esta secuencia.

Anteriormente, ya se habían hecho intentos por reincorporar al actor a la franquicia. En una entrevista de 2017 con Yahoo! Movies, Schwarzenegger declaró: “Me lo ofrecieron, lo leí y no me gustó lo que me proponían. Así que decidí no hacerlo”. Aclaró además que habría considerado volver si su personaje hubiese tenido mayor protagonismo.

La próxima entrega de la saga, Predator: Badlands, estará protagonizada por Elle Fanning y tiene su estreno previsto para el 7 de noviembre de 2025. Ambientada en un planeta remoto en el futuro, la película narra la historia de un joven Depredador que, tras ser rechazado por su clan, forma una inesperada alianza con Thia y emprende un viaje en busca del adversario definitivo. Con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares, el proyecto busca ampliar la conexión entre las líneas temporales de Depredador y Alien.