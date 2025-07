Dafne Keen quiere volver a Marvel como X-23: “Aceptaría cualquier cosa que me permita volver a interpretarla”

La actriz ha hablado sobre volver a uno de los papeles que iniciaron su carrera.

Hace ya 8 años que una de las mejores películas de superhéroes, 'Logan', llegó a la gran pantalla con Wolverine como protagonista. Mejor dicho, co-protagonista, en aquel western crepuscular con altas dosis de violencia una pequeña actriz acababa por comerse la pantalla al lado de Hugh Jackman, esa joven intérprete de tan solo 12 años era Dafne Keen.

La actriz nacida en Madrid pero de padres británicos regaló unas de las actuaciones más poderosas de la historia del cine superheroico, siendo capaz de aguantarle el tipo a Jackman y Patrick Stewart. Su personaje reapareció en 'Deadpool y Wolverine' -esta vez en el UCM- y ahora la actriz comenta que está más que lista para volver al papel:

"Sinceramente, cualquier cosa que me haga volver a interpretarla, la aceptaría. Creo que es una de las personas más divertidas que he visto frente a la cámara. Y, sinceramente, es muy especial para mí que la gente la quiera tanto como yo".

Estas declaraciones se produjeron en una entrevista en la San Diego Comic Con para ScreenRant, un evento donde la actriz estaba invitada, entre otras cosas, para promocionar su próxima película, 'Whistle'. Ella prosiguió hablando de X-23, su personaje ligado al universo de Wolverine:

"Creo que lo hice tan joven que no me di cuenta del gran impacto que tuvo. Es realmente especial y siempre me emociona. Incluso cuando la gente especula cosas completamente incorrectas sobre mi futuro en el UCM, siempre me emociona que piensen en mí en ese sentido."

Además de su personaje en Marvel, la actriz también ha participado en otro universo cinematográfico de la misma compañía (Disney+), siendo una de las protagonistas de 'The Acolyte' en 'Star Wars'. Además, este 2025 estrena dos proyectos, el ya mencionado 'Whistle' y 'Night Comes', primera película del actor Jay Hernandez.

Dafne Keen