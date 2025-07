Quién reemplazará a la “Locomotora” Oliveras como convencional en Santa Fe

La boxeadora había sido elegida como una de las representantes para reformar la Constitución provincial. La sucederá otra mujer.

Hoy 10:15

La muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras no solo tuvo repercusión a nivel deportivo sino también político, ya que la boxeadora había sido electa en abril pasado como convencional para reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe.

En el comicio santafesino de hace tres meses, el Frente de la Esperanza sacó el 5,6% de los votos y logró ubicar a tres de los 69 convencionales previstos para modernizar la carta magna provincial. Ella fue quien encabezó la lista, pero también ingresaron Ariel Sclafani y Caren Fruh.

El 14 de julio, cuando Oliveras fue internada a raíz del ACV que sufrió, era el día que iniciaba la Convención santafesina. La idea era esperarla a que se recuperara y se sumara al debate, pero en la última semana, más allá de lo que pareció ser una incipiente recuperación, se empezó a hablar de su reemplazo.

Así, la postulante que sucederá en el cargo de convencional a Oliveras y asumirá en sus funciones en los próximos días será la militante radical Verónica Colombo, que aparecía quinta en la lista y es miembro de la mesa directiva del comité Rosario de la Unión Cívica Radical. En 2023 participó activamente de la campaña del gobernador Maximiliano Pullaro, dirigente de Evolución, el espacio referenciado a nivel nacional con Martín Lousteau.

Cabe recordar que días atrás, la también electa convencional Amalia Granata había pedido que se impugne a Oliveras por "no tener residencia en la provincia de Santa Fe". La referente del partido Somos Vida y Libertad había presentado el petitorio, pero la justicia lo rechazó por considerarlo fuera de término.

En ese momento, quien habló de ese pedido de impugnación fue su compañero de lista, Ariel Sclafani. "Sobre el pedido de Granata no voy a hablar porque no me gusta calificar la conducta de los demás. Nosotros ratificaremos todo lo que fue presentado oportunamente. Esto, claro está, a la residencia de Oliveras en la provincia que es lo que se está discutiendo", dijo el convencional.

La convención reformadora, sacaba en la noche del lunes una resolución en la cual suspendían las actividades por 24 horas.