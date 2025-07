Orgullo santiagueño en Barcelona: tres taekwondistas subieron al podio en el Mundial ITF 2025

Francisco Martínez, Julieta Brescia y Emanuel De Pascuale representaron a la provincia en el Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF y lograron meterse entre los mejores del planeta. Uno de ellos se consagró campeón.

Entre las fechas 23 al 28 de julio, Barcelona fue el epicentro de la convocatoria más importante del Taekwon-Do ITF en el marco de la celebración de Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF 2025 con la presencia de más de 47 países a lo largo y ancho del mundo.

Argentina, claro, dijo presente y Santiago del Estero hizo lo propio a través de la representación de la Asociación Norte de Taekwon-Do ITF, presidida por el Maestro Juan Bernasconi. La delegación local estuvo compuesta por 3 competidores: Francisco Martínez, Julieta Brescia y Emanuel García De Pascuale; y dos coaches oficiales: Mariano Gómez Omil y Mauricio Marturet; quienes no solo sumaron la experiencia de una competencia de nivel mundial, sino que todos los competidores dejaron bien en alto a Santiago del Estero subiendo al podio.

Y es que tanto Francisco como Julieta conformaron el podio ocupando el 3er lugar en el mundo como los mejores luchadores en combate de las categorías Pre-Juvenil hasta 60 kg y hasta 50 kg respectivamente; aunque el broche de oro fue el que diera Emanuel que conquistó el 1er puesto en combate de la categoría Pre-Juvenil hasta 50 kg coronándose así Campeón Mundial de Taekwon-Do ITF.

Festejo entonces por partida doble para las escuelas “Top Team” y “Academia SANF”, ambas pertenecientes a la Asociación Norte de Taekwon-Do ITF, por parte de Gómez Omil que en palabras dijo: “Ver a nuestros alumnos llegar tan lejos es una emoción inmensa. Estos logros son fruto del esfuerzo, la disciplina y el corazón que ponen día a día en cada entrenamiento”, como así también Mauricio cuyas palabras fueron: “Hoy Francisco está comenzando una etapa deportiva diferente y con una visión de alto nivel, ya que el hecho de lograr clasificar y llegar al podio lo enriqueció en todos los aspectos. No fue nada fácil, pero Francisco con 12 años es un competidor mundialista y se lleva la medalla a Santiago”.

Francisco Martínez, por su parte, con sus apenas 12 años y su primera experiencia mundialista logró subir al podio ocupando el 3er lugar entre los mejores del mundo en combate, y no solo agradeció a su Instructor, sino que en sus propias palabras expresó: "Todo el sacrificio tuvo su recompensa, lo difícil que se me hizo llegar hasta aquí no sólo por lo económico, sino también por mis largas horas de entrenamiento a diario, cuidados con su nutrición y además mis estudios. Gracias a mí instructor Marturet Mauricio, por estar conmigo hoy y siempre en la esquina dándome el aliento y las palabras necesarias para salir adelante, y a mis compañeros de la academia SANF por ayudarme y apoyarme siempre en este proceso".

Párrafo aparte, el logro obtenido por De Pascuale marca una nueva impronta en los pasos de la Asociación Norte de Taekwon-Do ITF que suma un nuevo Campeón Mundial a sus filas (anteriormente fue Pablo Diaz Prados en Italia), como así también marca el rumbo de Julieta Brescia en el sendero deportivo con una merecida 3ra posición en el evento deportivo.

Sin duda alguna, Santiago del Estero vuelve a marcar los pasos y dejar en claro, y en alto, a los deportistas locales que brillan en el exterior.