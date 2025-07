Rosalía responde a las críticas por su silencio sobre Palestina: "Avergonzarnos entre nosotros no es el mejor camino"

La cantante española rompió el silencio tras ser cuestionada por no pronunciarse sobre la crisis humanitaria en Gaza. El diseñador Miguel Adrover se negó a colaborar con ella por esta razón.

Hoy 07:55

Rosalía se convirtió en la más reciente figura pública en enfrentar presión por la crisis humanitaria en Gaza. El pasado miércoles 30 de julio, la artista publicó una historia en Instagram en la que expresó su posición respecto al conflicto en Palestina y respondió a las críticas que ha recibido por no haber hecho declaraciones públicas anteriormente.

El foco sobre la cantante se intensificó luego de que el reconocido diseñador de moda español Miguel Adrover rechazara una propuesta para colaborar con ella, alegando que su “silencio” sobre el tema era incompatible con sus principios. “El silencio es complicidad, y más aún cuando se tiene un altavoz donde millones de personas te escuchan”, escribió Adrover en su cuenta de Instagram. Además, compartió una captura de pantalla de un intercambio con el equipo de Rosalía, donde se leía: “Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina”.

En su publicación, Rosalía expresó: “Con mucha tristeza he seguido lo que se ha dicho estos días […] El hecho de que no haya usado mi plataforma en la forma o estilo que otras personas esperaban no significa que no condene lo que está ocurriendo en Palestina”.

La artista también manifestó su rechazo a la violencia, señalando que es “terrible ver cómo personas inocentes son asesinadas día tras día, y quienes deberían detener esto no lo están haciendo”. Sin embargo, también cuestionó la dinámica de culpabilización entre individuos: “No veo cómo avergonzarnos entre nosotros es la mejor forma de avanzar en la lucha por la libertad del pueblo palestino. El dedo debería apuntar hacia arriba (hacia quienes toman decisiones y tienen el poder de actuar), y no en horizontal (entre nosotros)”.

Rosalía reconoció además sus propias contradicciones y limitaciones, asegurando que en el mundo actual todos vivimos en constante tensión entre ideales y acciones. Cerró su mensaje manifestando su respeto por quienes trabajan activamente por un cambio, mencionando a ONGs, activistas, periodistas y voluntarios.

Aunque había evitado hacer declaraciones extensas sobre el conflicto, fans recordaron que la cantante ya había compartido una historia en octubre de 2023 para visibilizar la situación en Gaza. Esta reciente publicación es su primer pronunciamiento detallado frente a la controversia.