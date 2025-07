Wanda Nara se molestó con Marley por entrevistar a Mauro Icardi: “Esta no me la vi venir”

La conductora se mostró indignada al enterarse de que el conductor, colega de ella en el mismo canal, había tenido una conversación con su ex esposo.

El reciente encuentro entre Mauro Icardi y Marley, grabado para la nueva edición de Por el Mundo (Telefe), habría provocado una fuerte reacción de Wanda Nara. Según comentó el periodista Luis Bremer en el programa A la Tarde (América), la conductora se mostró indignada al enterarse de que el conductor, colega de ella en el mismo canal, había tenido una conversación con su ex esposo.

Bremer aseguró que, tras ver la entrevista en la televisión, Wanda Nara habría expresado: “Esta no me la vi venir”, reflejando su sorpresa ante lo que consideró una traición de parte de Marley.

El periodista también reveló algunos detalles sobre el proceso detrás de la nota: “Según me cuentan desde la producción de Por el Mundo, el encuentro con Icardi fue espontáneo, y no estaba planeado. Lo invitaron al partido y al entrenamiento, y él mostró una actitud muy amable. No había habido una intención inicial de realizar la entrevista”, explicó Bremer.

Además, se mencionó que el club Galatasaray habría pagado 100 mil euros para que la entrevista fuera emitida, con el fin de limpiar la imagen de Mauro Icardi en Argentina, buscando despejar cualquier vínculo negativo con su ex esposa, Wanda Nara. “La intención sería restablecer la figura de Mauro sin el ‘barro’ de su relación con Wanda”, concluyó Bremer, revelando la supuesta estrategia detrás del encuentro televisivo.